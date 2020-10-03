Популярна українська співачка Надя Дорофєєва вразила новим зухвалим образом у чорному

Зірка поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

На знімку Надя постала перед шанувальниками в стильному осінньому образі. На ній чорний костюм з короткого топа і вільних штанів з оригінальними вирізами, які додають одягу нотку пікантності. На плечі Дорофєєва недбало накинула чорну осінню куртку. Зірка стоїть, притулившись до автомобіля, і дивиться кудись убік.

"Осінь", - лаконічно підписала знімок Надя.

Її шанувальники тут же почали коментувати фото.

"вау, занадто красиво", "Надь, образ як завжди бомба", "Афігенна", "Кошмар!", "Кайфую від твого костюма", "Ваш стиль убив мене остаточно", "не знав що зараз модно в армійських чоботях ходити", "яка красуня", "Ну прям реально ікона стилю", - пишуть люди.

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На фото красуня здалася в коротких шортах і купальнику. Надя доповнила образ стильним капелюхом, а в руках тримала морозиво на паличці. Волосся у Дорофєєвої були розпущені, зірка позувала на тлі стіни. Співачка дивилася прямо в об'єктив камери, роблячи фото трохи спокусливим.

"Язик", - лаконічно підписала Надя смайликом фото.

Нагадавши, Дорофєєва ефектно підкреслила бюст і посвітила формами з усіх боків: "як можна бути такою красивою?".

Як повідомляла Politeka, Комаров і Дорофєєва терміново звернулися до українців за допомогою, трагічні деталі.

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