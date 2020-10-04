Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, обтягнула неймовірні форми синьою тканиною 

Модель веде активну професійну діяльність, з'являючись в різних фотосесіях,  повідомляє Politeka.net. Так, красуня порадувала шанувальників жарким знімком в облягаючому вбранні. 

Красуня представила на собі в'язане плаття, яке відмінно підкреслило її стрункість і красиві вигини. 

Кунакі обтягнула неймовірні груди і пружні сідниці, виставивши в довгому розрізі сукні довгі ніжки. Зірка була у довгих світлих ботфортах, який трохи зібралися гармошкою. 

Модель поклала руки на тонкій талії, тим самим підкресливши наскільки вона тонка. 

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Зірка розпустила чорне довге волосся, яке спустилося позаду шовковою лінією. 

Модель дивилася в камеру своїми майже чорними очима. Яскрава помада підкреслила пухкість губ. 

"💁 🏾 ♂️маленький хлопчик", - написала Тіна. 

За 12 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів. 

Користувачі мережі обсипали модель компліментами за досконалу фігуру. 

"Bella", - написав один з фанатів.

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💁🏾‍♂️ the little boy

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Раніше ми писали, що Тіна Кунакі показала у всій красі свої довгі ніжки. Модель була в міні-спідниці з воланами, які надавали обсягу тканині і її довжина здавалася ще менше. 

На ніжках блищали босоніжки золотого кольору. 

Верх образу, можна сказати, врівноважив образ - він був дуже скромним. 

Нагадаємо, Тіна Кунакі поділилася архівним фото, на якому постала вагітною. 

Зірка позувала у фіолетовій облягаючій сукні, а поруч сидів чоловік, який посміхався і тримав руку на грудях дружини. Сама ж Тіна притримує рукою живіт і уважно дивиться в камеру. 

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