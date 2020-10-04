Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, обтягнула неймовірні форми синьою тканиною
Модель веде активну професійну діяльність, з'являючись в різних фотосесіях, повідомляє Politeka.net. Так, красуня порадувала шанувальників жарким знімком в облягаючому вбранні.
Красуня представила на собі в'язане плаття, яке відмінно підкреслило її стрункість і красиві вигини.
Кунакі обтягнула неймовірні груди і пружні сідниці, виставивши в довгому розрізі сукні довгі ніжки. Зірка була у довгих світлих ботфортах, який трохи зібралися гармошкою.
Модель поклала руки на тонкій талії, тим самим підкресливши наскільки вона тонка.
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Зірка розпустила чорне довге волосся, яке спустилося позаду шовковою лінією.
Модель дивилася в камеру своїми майже чорними очима. Яскрава помада підкреслила пухкість губ.
"💁 🏾 ♂️маленький хлопчик", - написала Тіна.
За 12 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі обсипали модель компліментами за досконалу фігуру.
"Bella", - написав один з фанатів.
Раніше ми писали, що Тіна Кунакі показала у всій красі свої довгі ніжки. Модель була в міні-спідниці з воланами, які надавали обсягу тканині і її довжина здавалася ще менше.
На ніжках блищали босоніжки золотого кольору.
Верх образу, можна сказати, врівноважив образ - він був дуже скромним.
Нагадаємо, Тіна Кунакі поділилася архівним фото, на якому постала вагітною.
Зірка позувала у фіолетовій облягаючій сукні, а поруч сидів чоловік, який посміхався і тримав руку на грудях дружини. Сама ж Тіна притримує рукою живіт і уважно дивиться в камеру.
Нагадаємо, що молода дружина Касселя роздяглася і прямо на пляжі показала, чим вона краще Моніки Беллуччі: так виглядає рай.
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