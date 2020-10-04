Юна дружина 53-річного актора Венсана Касселя, Тіна Кунаки, обтягнула неймовірні форми синьою тканиною

Модель веде активну професійну діяльність, з'являючись в різних фотосесіях, повідомляє Politeka.net. Так, красуня порадувала шанувальників жарким знімком в облягаючому вбранні.

Красуня представила на собі в'язане плаття, яке відмінно підкреслило її стрункість і красиві вигини.

Кунакі обтягнула неймовірні груди і пружні сідниці, виставивши в довгому розрізі сукні довгі ніжки. Зірка була у довгих світлих ботфортах, який трохи зібралися гармошкою.

Модель поклала руки на тонкій талії, тим самим підкресливши наскільки вона тонка.

Зірка розпустила чорне довге волосся, яке спустилося позаду шовковою лінією.

Модель дивилася в камеру своїми майже чорними очима. Яскрава помада підкреслила пухкість губ.

"💁 🏾 ♂️маленький хлопчик", - написала Тіна.

За 12 годин пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі обсипали модель компліментами за досконалу фігуру.

"Bella", - написав один з фанатів.

Раніше ми писали, що Тіна Кунакі показала у всій красі свої довгі ніжки. Модель була в міні-спідниці з воланами, які надавали обсягу тканині і її довжина здавалася ще менше.

На ніжках блищали босоніжки золотого кольору.

Верх образу, можна сказати, врівноважив образ - він був дуже скромним.

Нагадаємо, Тіна Кунакі поділилася архівним фото, на якому постала вагітною.

Зірка позувала у фіолетовій облягаючій сукні, а поруч сидів чоловік, який посміхався і тримав руку на грудях дружини. Сама ж Тіна притримує рукою живіт і уважно дивиться в камеру.

Нагадаємо, що молода дружина Касселя роздяглася і прямо на пляжі показала, чим вона краще Моніки Беллуччі: так виглядає рай.

Як повідомляла Politeka, спекотна дружина Венсана Касселя показала ідеальне тіло в бікіні: "Богиня".

Також Politeka писала, що роздягнена дружина Венсана Касселя вразила пікантними фото в ліжку з іншим:"це перебір".