Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова відчуває прогалини зі здоров'ям

Як відомо, знаменитість бере участь у проекті "Льодовиковий період". Регулярні тренування і фізичні навантаження викликали у знаменитості рецидив старої травми, передають російські ЗМІ.

Крім нестерпних болів в колінах, у Бузової постійно запалюється кісточка на нозі.

"Свого часу я робила операцію — не допомогло, кісточка стала рости заново. Приходжу додому, і біль такий, що мені хочеться цю кісточку просто відірвати. А після тренування вона ще більше випирає і запалюється до бордового кольору", - поділилася співачка.

За її словами, вона була змушена відмовитися від взуття на підборах.

"А тепер з'явилися ковзани. Як професійний спортсмен, їжджу в клініку, де головний лікар збірної з футболу Едуард Безуглов мене відновлює. Але все одно мені доведеться знову лягти на операцію", - поділилася Ольга.

Раніше ми повідомляли, що партнер Бузової по шоу фігурист Дмитро Соловйов заявив, що не очікував такої самовіддачі від Ольги. За його словами, на телеекрані або в соцмережах і в реальному житті — це дві різні людини. За його словами, У Ольги він не помітив того хайпа і пихатості, якими вона вічно оточена.

Нагадаємо, що Ольга Бузова розбурхала розкішним виглядом у вузенькому ТОПі:"Ти просто гармата".

Також Politeka писала, що спокуслива Бузова розпалила жаркими танцями в міні-шортах і панчохах:"ще одна гармата".

А ще Politeka повідомляла, що Бузова приголомшила зухвалим виглядом в ультраміні і заявила про проблему: "Давай Оля, жги!".