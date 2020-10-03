Долар і євро розійшлися в різні боки, прогноз НБУ здивував українців: що буде з курсом на вихідних

Курс валют в Україні після вихідних здивує українців несподівано різною поведінкою долара і євро.



Згідно з прогнозом НБУ, в понеділок українці побачать євро, який подешевшав.

Так, у понеділок, 5 жовтня, 1 євро можна буде купити за 33,23 гривні, хоча в п'ятницю 1 євро продавався по 33,328 гривень.

Долар же, на відміну від євро, практично не змінить свої позиції. За вихідні "зелені" подорожчають лише на 0,01 копійку. Таким чином, 1 долар 5 жовтня коштуватиме 28,34 гривні.

Достроковий вихід на пенсію, українцям назвали головні умови: "Після досягнення 50 років..."

Частина українців може вийти на заслужений відпочинок достроково

У 50 років можуть вийти на пенсію чоловіки, які мають 25 років стажу – з них 10 років стажу на шкідливому виробництві, і жінки з 20 роками стажу – з них не менше 7 років і 6 місяців на шкідливому виробництві.

Якщо ж людина має не менше 15 років страхового стажу, але його недостатньо для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.

Правила переказу грошей хочуть різко змінити, законопроект вже в Раді: "Відразу до 25 тисяч гривень..."

Суму, яку можна буде відправляти переказом анонімно, хочуть збільшити в рази

Так, згідно з законопроектом, без ідентифікації особи (без використання картки або пред'явлення документів) пропонують збільшити суму переказу до 25 тисяч гривень (на сьогоднішній день через термінал можна відправити лише 5 тисяч).

Однак, збільшення анонімної суми до 25 тисяч гривень, запропоноване законопроектом, у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради України не підтримали.





Подорожчання комуналки і зростання цін на продукти, українців добили новими цифрами: "На 15%..."

Стало відомо, що буде з комуналкою і цінами на продукти/послуги в 2021 році

Свій прогноз у коментарі журналістам озвучив експерт Олексій Дорошенко. Він попередив, що в 2021 році через різкий стрибок курсу долара відбудеться тотальне подорожчання і підвищення цін практично на всі товари/послуги.

Аналітики повідомляють, що українцям слід готуватися до наступного подорожчання:

електроніка на 6%;

продукти - на 7%;

комуналка - на 15%;

одяг/взуття-на 6%.





Лесєв пояснив, що робити з Мінськими угодами: "Зеленський з командою несе відповідальність за Донбас"

Мінські угоди потрібно виконувати або виходити з Мінського формату

Таку думку озвучив ведучий програми "Не Добрий вечір" Ігор Лесєв. Він підкреслив, що Мінські угоди - не хороші і не погані, тому потрібно прийняти факт, що вони є. За словами Лесєва, українці не приймали рішення про підписання цієї Угоди. Його приймала влада, яка і несе за це відповідальність.

За його словами, в даний момент тільки Зеленський зі своєю командою несе відповідальність за Донбас. На думку експерта, якщо Україну не влаштовує будь-яка частина угоди, потрібно виходити з Мінського формату.

Нагадаємо, що курс валют в Україні змінився: експерти навали причини різкого подорожчання долара, «посилилася невизначеність з ...».

Як повідомляла Politeka, у ПФУ розповіли про важливі нюанси щодо пільгової пенсії в Україні.

Також Politeka писала, що Лесєв розповів, чим зараз займається керівництво "Нафтогазу":" у день по 10 кілограм грошей".