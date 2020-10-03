Часть украинцев может выйти на заслуженный отдых досрочно

Об этом говорится в 13 статье закона "О пенсионном обеспечении", при этом уточняется, что для этого нужно иметь стаж на определенных работах, пишет Обозреватель.

Если же человек имеет не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.

А в 50 лет могут выйти на пенсию мужчины, которые имеют 25 лет стажа – из них 10 лет стажа на вредном производстве, и женщины с 20 годами стажа – из них не менее 7 лет и 6 месяцев на вредном производстве.

Кроме того, с 1 января 2028-го на пенсию в Украине можно будет выйти в любом возрасте, если есть 40 лет стажа.

Также по достижении мужчинами 50 лет, женщинами 40 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет у мужчин и не менее 10 лет у женщин могут выйти на пенсию лица с инвалидностью по зрению I группы – слепые и лица с инвалидностью с детства I группы.

Раньше на пенсию могут выйти и женщины по достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет, родившие пятерых или более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до указанного возраста.

После достижения мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет в женщин - могут выйти раньше на пенсию военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, полицейские, участвовавшие в боевых действиях, в Антитеррористической операции в районах ее проведения.

Напомним про выход на пенсию в 60 лет под вопросом, в Раде предупредили о проблемах: кто останется без выплат.

Как сообщала Politeka, в ПФУ рассказали о важных нюансах о льготной пенсии в Украине.

Также Politeka писала, что огромный разрыв в размере пенсий женщин и мужчин, украинцев добили суммами.