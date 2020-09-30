Популярна співачка Тіна Кароль зізналася, чому рідко бачиться зі своїми батьками

Відверта Заява зірки з'явилася в ефірі програма "Зірковий шлях".

За словами Тіни Кароль, вона рідко зустрічається зі своїми батьками, оскільки у них різні погляди на життя.

"Ми не так часто збираємося разом. У нас вже різний світогляд. Але традиції потрібно берегти. Для нас традиція-це Різдво, Великдень і мамин день народження. Тато свій день народження любить святкувати на роботі», — зізналася відома співачка.

В ефірі програми Тіна Кароль також розповіла, що їй звичніше залишатися наодинці з собою.

"Я дружу з усіма, хто хоче дружити зі мною. Але дружба в моєму розумінні перевіряється часом. Коли я залишаюся одна, то розмірковую і влаштовую якісь особисті апгрейди в різних питаннях. А також надолужую те, що ще не розумію або втратила. І тому мені не нудно, будь я з друзями або наодинці з собою», — продовжила зірка, спілкуючись з журналісткою.

Підсумовуючи, Тіна Кароль розповіла, як з користю проводила час на карантині.

"Я зробила багато корисного під час цього періоду. Наприклад, займалася самонавчанням і відкрила для себе цікаві куточки України», — резюмувала вона в інтерв'ю.

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