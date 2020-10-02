З'явилося відео з Тіною Кароль і Даном Баланом, яке розбурхало мережу
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці проекту "Голос країни" в Instagram опублікували "шматочок" спільного виступу двох суддів цього шоу Кароль і Балана. Парочці, як відомо, давно приписують романтичні стосунки. Ті, хоч і не підтверджують чутки, але час від часу розігрівають публіку пікантними "штучками" перед камерою.
У підписі до кадрів телеканал "1+1" привітав фанатів шоу з Днем музики:
"Друзі, вітаємо з Міжнародним днем музики🎼 у музиці завжди можна знайти відображення справжніх почуттів і внутрішніх емоцій. Згодні? Дивись улюблені епізоди #голоскраїни", - йдеться в повідомленні.
Користувачі розгледіли в цьому якийсь знак: мовляв, Тіна і Дан повинні будуть з'явитися в якості суддів і в наступному, 11-му, сезоні "Голосу". Коментуючі з цікавістю обговорили "натяк" на участь парочки:
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"хочеться Дана і Тіну в подвійне крісло🙌" - "ні..буде цікавіше якщо між Даном і Тіною Саніну посадять .. щоб нарешті всі сумніви пішли"
"Я дуже чекаю і мрію щоб у 11 Голосу Країни Тіна і Дан були тренерами і сиділи в подвійному кріслі! Це моя мрія!❤😍"
"Ви натякаєте на те, що Тіна і Дан будуть в 11 сезоні 👀 👀 👀 "
"Дантіна улюблена, як же ми сумуємо"
"Ох, коли ми побачимо Дана і Тіну в дуеті"
"Гаразд Тіна 100% буде...але ви постарайтеся переконати Дана!!! якщо там ДТ, більше нічого не потрібно)...Монатіка теж*"
"Байдуже в яких кріслах будуть сидіти Тіна і Дан, аби були"
Раніше ми повідомляли, фотоколаж з Кароль, Баланом і дитиною в колясці викликав ажіотаж. Очевидно, що шанувальники цих двох артистів мріють про те, щоб вони, нарешті, створили сім'ю. І хоч знімок "зліплений" в фоторедакторі, все одно багато хто з захопленням поставився до побаченого. Правда, знайшлися в коментарях й ті, хто не зрозумів "гумору".
"Як же красиво і які слова шикарні 😍"; "Супер!!! Всі сподіваємося і чекаємо цього!!! 🙌"; "Який жах ... 😥 😥 😥 😥Жахливий і недоречний фотошоп ... досить ліпити😁 😁 😁"; "а що, вони чоловік і дружина????", - відреагували в коментарях.
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