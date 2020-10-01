Українська зірка Тіна Кароль всерйоз задумалася про поповнення в родині

Про це вона розповіла в інтерв'ю програмі Життя відомих людей.

Так, співачка, яка нещодавно заговорила про можливе усиновлення дитини, зізналася, як її син Веніамін відреагував на можливе поповнення в родині.

Як запевняє Тіна Кароль, вона постійно обговорює зі спадкоємцем серйозні теми і прислухається до його думки. За її словами, маленький Веніамін без особливого ентузіазму реагує на можливе поповнення в родині.

"Сестричку або взагалі дітей він поки що сприймає так: вони будуть брати його речі. Я думаю, ми доростемо до цього питання", - відверто заявила Тіна Кароль.

Співачка також заявила, що син більш серйозно сприймає появу чоловіка в її особистому житті.

"А ось чоловік... тут вже є конкуренція. Ми піднімаємо цю тему, він чи не бачить поки що людину, яка, на його думку і відчуттям, була б сильнішою за нього. Хоч він і маленький, він оцінює, як чоловік. Я дуже тонко дивлюся на ці речі і дозволяю йому висловлювати всі свої думки», — впевнено продовжила співачка в спілкуванні з журналістами.

Підсумовуючи, Тіна Кароль додала, що вже готова до нових серйозних стосунків з чоловіком.

"Я допускаю таку думку. Дуже складно зараз про це говорити. Потрібно закохатися, щоб реально це сталося. Я можу закохатися, так. Час покаже, чи зможу я.я зараз така серйозна, розповідаю це, а потім — не зможу», — резюмувала українська зірка в ефірі програми.

Раніше ми вже розповідали про можливе поповнення в родині Тіни Кароль.

Співачка зізналася, що зараз в її житті з'явилося місце для коханого чоловіка.

"Час йде, не знаю, я ж повинна чимось і кимось надихатися, крім квітів і городу свого. Я по-перше бажаю всім дівчатам щастя, а себе вважаю молодою для того, щоб знайти, можливо, свою пристань", - заявила вона і додала, що не проти вдруге стати мамою.

Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте.

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