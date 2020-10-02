Французька модель Тілан Блондо, яку прозвали найкрасивішою дівчинкою в світі, показала свого пухнастого друга
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, на якому постала в чорних джинсах з дірками і блакитній футболці. Тілан сиділа серед дзеркал, а поруч з нею красувався пухнастий пес. Також модель взяла собаку в руки і позувала з нею в обнімку.
"21 собака", - підписала знімок Тілан, натякаючи на ефект в дзеркалі, який вийшов на фото.
За дві години пост моделі зібрав понад 30 тисяч лайків. У коментарях їй і її псу залишили масу компліментів. Накидка собаки багатьом нагадала плащ супергероя.
"Королева", «дика троянда», "Мило", "Справжній тасманський лев. З його плащем Бетмена я впевнений, що він переслідує злодіїв ночами, коли ви спите", "я люблю тебе", "Красива", "це такий гарний знімок! Я люблю це!", "Ти найкраща в Instagram", "Ваша собака класна! Він-частина сім'ї Бетмена зі своїм плащем!» ,- пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Тілан Блондо показала похмурий образ. Зірка позувала в чорній толстовці, сховавши голову під капюшоном так, що видно було тільки обличчя і кілька локонів, які вибилися назовні.
Нагадаємо, що Тілан Блондо влаштувала "брудну" фотосесію прямо в літаку: "молодець, знайшла місце!".
Як повідомляла Politeka, Тілан Блондо похвалилася декольте до пояса:"Beautiful babygirl".
Також Politeka писала, що Тілан Блондо скинула білизну, посвітивши чудовим тілом:"ніяких посмішок".