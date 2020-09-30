19-річна французька фотомодель і актриса Тілан Ліна Роуз Блондо похвалилася новим стильним образом

Про це пише Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Нагадаємо, Тілан - одна з найбільш високооплачуваних моделей на планеті. Свою кар'єру дівчина почала, коли їй було всього чотири роки. Коли дівчинці виповнилося 10 років, її знімки, оприлюднені в Vogue, викликали бурю емоцій. Журнал у той час через занадто пікантні знімки дівчинки звинуватили в розбещенні малолітніх.

Протягом ряду років Блондо була обличчям всесвітньо відомих брендів (Lacoste, Hugo Boss, Ralph Lauren Paul & Joe Sister та інших). На сьогоднішній день фотомодель працює з Chanel, H&M, Dolce & Gabbana, L'oréal Paris.

Зараз дівчина похвалилася новим образом. На знімку Тілан у відвертій чорній блузці, абсолютно не приховує її груди, рукава у блузки напівпрозорі, що відкривають ідеальні руки дівчини.

"Велике спасибі за це прекрасне шоу Велике спасибі за це чудове плаття😍 😍!!! І спасибі моїй команді ммм", - підписала фотографію модель.

Фанати гідно оцінили сміливий образ дівчини, обсипавши її лайками і захопленими коментарями.

Раніше ми писали, що американська фітнес-модель Лексі Кай захопила образом ковбойші з пікантного ракурсу. Фітнес-модель стала знаменита відносно недавно, проте дівчина встигла укласти контракт з декількома фірмами на рекламу одягу і продукції для спортсменів. При цьому Лексі також продовжує займатися, щоб бути у формі, як і завжди.

Низькоросла блондинка змогла перетворитися з нескладного підлітка в справжню красуню, тому вона сама впевнена: потрібно просто слідувати своїй меті і вірити в себе. Тепер Лексі із задоволенням показує свої перетворення і іноді дозволяє собі трохи більше-розбурхати витівками в бікіні.

У бежевому бікіні з тонкими зав'язками на стегнах, кольоровому болеро небесно-блакитного кольору з довгим рукавом і солом'яному капелюсі вона виглядала дуже провокаційно. Лексі повернулася до об'єктива спиною і показала таким чином форми «як у Кім».

Нагадавши, розпусна Кайлі Дженнер без ліфчика і штанів посвітила налитими "персиками": "Богиня спокуси".

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