Французька супермодель Тілан Блондо, яку називають найкрасивішою дівчинкою у світі, влаштувала "брудну" фотосесію в літаку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, модель вирішила урізноманітнити свій переліт в літаку, влаштувавши імпровізовану фотосесію прямо в туалеті. Як можна помітити, у звичайному житті красуня віддає перевагу мішкуватий одяг, Шорти та прості білі кросівки.

Доповнювали образ знаменитості окуляри й маска, яка при перельоті є обов'язковою. Попри те, що кадр модель ніяк не підписала, її шанувальники прийшли в справжнє захоплення.

"Ось це так! Молодець, знайшла місце і тут", "дуже красива», «ось додумалася», "у звичайному житті ти ще красивіше", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що Блондо поділилася у своєму Instagram новим фото, на якому показала, як доглядає за обличчям на карантині. На фото дівчина сидить в милій піжамі із зірочками, кокетливо приспустивши кофту з одного плеча. Красуня вирішила зайнятися доглядом за обличчям і завдала на нього білу маску.

При цьому моделі довелося фотографувати саму себе в дзеркалі. Попри такий нехитрий знімок, шанувальники Блондо залишилися в захваті

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