32-річна російська актриса Христина Асмус знову стала головною героїнею світських хронік

Як повідомляє Politeka.net, у пресі запідозрили, що популярна актриса закрутила роман з відомим режисером Олексієм Учителем. Парочку нібито бачили разом на Патріарших ставках. За кілька днів Учителя назвали мало не коханцем зірки. Як відомо, Христина знялася в останньому фільмі режисера «Китобій», де вона зіграла у вельми пікантних сценах.

Сама актриса вважала за краще не коментувати чутки, а ось 69-річний режисер висловився про роман з Асмус. Як пише "Стархіт", він заявив, що дійсно був на Патріарших ставках, але не з Христиною Асмус.

"Ми з нею в прекрасних дружніх відносинах. Нещодавно дізнався, що вона потрапила в лікарню. Хотів зателефонувати, підтримати! Все, що пишуть про нас, нісенітниця», - зазначив режисер.

Раніше ми писали, що у Христини Асмус серйозні проблеми зі здоров'ям. Через напружений графік, недосип і фізичне навантаження актриса втратила голос. Асмус розповідала, що її голос рятують усіма можливими способами, але повноцінного лікування не виходить через графік прем'єр і зйомок, які ніяк не можна відкласти. Як зізнавалася зірка, її зв'язки знаходяться в критичному стані.

Нагадаємо, що Асмус після розлучення з Харламовим показала хижу натуру, ефектно присівши на камеру: «роздамо спеку!».

Як повідомляла Politeka, відомий актор публічно розпустив руки, фото збентежило мережу.

Також Politeka писала, що скандальна Асмус в зухвалому міні убила наповал квітучим виглядом: "щаслива після того, як мужик мацав?».