Популярная российская актриса Кристина Асмус рассказала, из-за чего ей приходится сильно нервничать
Как сообщает Politeka.net, об этом она рассказала у себя в Инстаграм, сопроводив пост милым фото, на котором артистка позировала в светлых штанах и белой футболке.
«Я ненавижу опаздывать! Но в связи со спецификой профессии и по 450 съёмок в день, репетиций, примерок, спектаклей и встреч в разных концах Москвы...со мной это происходит регулярно», - призналась звезда.
По ее словам, она все равно старается не опаздывать более чем на 10-15 минут. Но даже в этом случае сильно изводит себя, после чего много раз извиняется перед теми, кому пришлось ждать. Асмус признается, что такая привычка у нее еще со школы, где нужно было всегда приходить заранее. Актриса также добавила, что опоздание – это худшее ощущение для нее.
За час пост актрисы собрал почти 20 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу отзывов и собственных мыслей на этот счет.
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«Влюблен и нечего тут больше говорить», «Какая замечательная», «Красиво», «Пунктуальность это очень хорошее качество!», «Спокойненько!», - пишут пользователи сети.
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