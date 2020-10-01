Популярна російська актриса Христина Асмус в кокетливому образі поділилася з шанувальниками подробицями зі свого життя

Зірка, яка цього літа оголосила, що розлучається з шоуменом Гаріком Харламовим, поділилася новим постом з фактами про себе в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Раніше Асмус вже публікувала кілька списків, в яких розповідала незвичайні і забавні факти про себе. Ця "рубрика" на її сторінці сподобалася шанувальникам, тому актриса вирішила її продовжити.

Вона розповіла про те, що на її комп'ютері завжди відкрито багато вкладок, вона постійно їсть фруктові цукерки, на лівій нозі у неї є шрам від отпаривателя, а голосові повідомлення актриса записує в авіарежимі.

"Після інституту я дружу з багатьма моїми педагогами (не сильно старше мене), але все одно називаю їх на Ви... найпопулярніший розділ в моєму телефоні - замітки. Нескінченна і часто безглузда кількість списків я там пишу. Коли у мене якийсь важливий день, я часто прокидаюся за пару хвилин до будильника", - поділилася Асмус цікавими фактами.

Вона також опублікувала фото, на якому вона стоїть в короткій квітчастій сукні, спершись на підвіконня. У такій пікантній позі увагу до себе так і притягує п'ята точка актриси.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Яскрава і чудова дівчинка», «чарівниця», «яка красива лялечка", " ти ще спідницю задери. Хоча чого чекати? Ми вже все бачили!",- пишуть люди.

Нагадавши, розпусну Асмус запідозрили в романі з відомим музикантом: "разом сіли в таксі і...".

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