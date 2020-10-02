Сумму, которую можно будет отправлять переводом анонимно, хотят увеличить в разы

Об этом информирует Politeka со ссылкой на Finance.ua.

Так, согласно законопроекту, без идентификации личности (без использования карты или предъявления документов) предлагают увеличить сумму перевода до 25 тысяч гривен (на сегодняшний день через терминал можно отправить лишь 5 тысяч).

Предъявляя документы, на сегодняшний день украинцы могут перевести без справок и подтверждения доходов сумму до 400 тысяч гривен.

Однако, увеличение анонимной суммы до 25 тысяч гривен, предложенное законопроектом, в главном научно-экспертном управлении Верховной Рады Украины не поддержали.

"Такое решение не будет способствовать обеспечению эффективного контроля за потоками незаконных средств, в том числе, учитывая нынешние низкие размеры минимальной и средней заработной платы в Украине. В сопроводительных к проекту документах отсутствует обоснование предлагаемой суммы денежного перевода", – отметили там.

К тому же, анонимный перевод позволяет отмывать путем средства, полученные незаконно и фактически легализует теневую экономику, а это противоречит политике Нацбанка Украины.

"Анонимные переводы во всем мире жестко ограничиваются. Мы не можем говорить о том, что боремся с отмыванием средств, с теневой экономикой, но при этом разрешаем абсолютно анонимно переводить сумму, эквивалентную пяти минимальным зарплатам. Это нонсенс", – считает финансовый аналитик Егор Комов.

Ранее мы писали, что украинцам раскрыли опасность "удаленной работы с хорошей зарплатой", которую начали в последнее время всем предлагать. Как предупреждают в НБУ, сейчас в сети активизировались мошенники, которые предлагают украинцам "высокооплачеваемую работу". Работа заключается в осуществлении денежных переводов через личные счета. Но в НБУ предупреждают, что такие переводы - операции по отмыванию денег.

"Из-за карантина многие люди остались без работы и ищут новые предложения на рынке труда. Однако мы не советуем соглашаться на первое попавшееся предложение заработка, даже если оно выглядит очень привлекательным", – добавили в пресс-службе ведомства.

В НБУ предупреждают, что такими объявлениями злоумышленники вербуют людей для отмывания нелегальных доходов, которые были получены от:

"Будьте осторожны! Эта деятельность – незаконна, за нее можно попасть за решетку. В любой ситуации следует оставаться честным человеком. Лучше поискать другое предложение от достойного работодателя", – подытожили в пресс-службе Национального банка.

Напомним, Нацбанк предупредил о важных изменениях, какими гривнами нельзя будет расплачиваться.

Как сообщала Politeka, украинцев предостерегли от большой ошибки со сбережениями в долларах.

Также Politeka писала, что Нацбанк ликвидировал известный банк, что будет с вкладами украинцев.