Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе і розповіла про погоду

На фото красуня позувала в червоному бікіні на мотузочках зі світлим обідком. Модель стояла біля панорамного вікна, демонструючи свою фігуру. Волосся у Келлі були розпущені, а сама Гейл дивилася прямо в об'єктив камери. Зірка показала і друге фото, де вона вже підняла руки і спокусливо вигнулася. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У Швеції я повинна носити свої бікіні всередині", - написала дівчина, скаржачись на погоду.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Душно, жарко"," приголомшлива краса", " Мені подобається твоє ім'я і твоє тіло !!", "Це шалено красиво", " дійсно приголомшливо. Картинка ідеальна", "сподіваюся, тобі добре в Швеції", "в карбоні його змусять носити цілий рік", " Абсолютно шикарна і дуже сексуальна кохана, бажаю прекрасних вихідних!", "Найкраща модель".

Повідомлялося, що відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала, як тренує своє тіло.

На фото Кейлі позувала без взуття, в лосинах і білому ТОПі. Красуня стояла на тлі спортивних снарядів і знімала сама себе в дзеркало.

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