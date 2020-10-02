Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала рецепт настоящих львовских сырников

Звезда поделилась рецептом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

По словам повара, это – быстрый и простой рецепт, а готовый продукт – творожный, нежный и сочный.

"Львовский сырник – один из самых популярных и очень вкусных десертов. Его называют кондитерским символом Львова, а подают в каждой львовской кондитерской 😉 Супер, с изюмом и в шоколадной глазури - просто объедение!😋 Львовский сырник стал очень популярен после того, как его внесла в свою книгу украинская кулинарка Дарья Цвек (1909 – 2004 гг.). Эта легендарная женщина была влюблена в кухню и еду - с самого детства она записывала рецепты мамы и бабушки в свой кулинарный дневник. Со временем он стал кулинарными книгами с бесценными рецептами).Ну а я поделюсь своим рецептом львовского сырника 😉", – написала Елизавета.

Итак, для приготовления понадобятся:

700 г творога (жирность 9%)

150 г яиц (3 шт.)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

50 г сметаны (2 ст. л., жирность не менее 20%) 50 г сливочного масла (0,25 пачки)

30 г манной крупы (1 ст. л. с горкой)

соль

цедра одного лимона (или апельсина)

100 г светлого изюма

Для приготовления глазури:

200 г молочного шоколада

20 мл растительного масла (1 ст. л., рафинированное)

Как приготовить сырник:

Протрите творог через мелкое сито.

Добавьте к творогу сметану, растопленное сливочное масло, соль, сахар.

Натрите цедру лимона.

Добавьте манную крупу, перемешайте до однородности.

Пробейте получившуюся массу погружным блендером.

Протрите яйца через сито, добавьте к полученной массе яйца и аккуратно вмешайте.

Промойте изюм теплой водой, просушите его бумажным полотенцем, добавьте в творожную массу.

Смажьте форму (длина 24 см, ширина 10 см, высота 6 см) сливочным маслом, уложите в форму пергамент.

Выложите в форму творожную массу, разровняйте. Накройте пергаментом, поставьте сверху груз.

Отправьте в разогретую до 180°С духовку на 30 минут. Снимите груз и выпекайте еще 10-15 минут.

Переверните форму с готовым сырником на дощечку, снимите форму и пергамент, оставьте остывать при комнатной температуре. После уберите в холодильник минимум на 5 часов.

Затем сырник надо заглазировать:

Растопите шоколад с растительным маслом в микроволновой печи.

Положите сырник на решетку и залейте глазурью.

Снимите сырник с решетки, уберите в холодильник на 15-20 минут для стабилизации глазури.

Пользователи сети поблагодарили Глинскую за рецепт:

"Спасибо большое за подробный рецепт🌺🌺🌺!!! Смакота 😀 Это любимый десерт))) Спасибо, никогда не пробовала заливать белым шоколадом))) Я в предвкушении 😍🔥Рецепт классный👌Лиза,во время выпекания груз слетает и сырник хочет выбраться не дождавшись 30 минут))Может что то не так делаю?", – написали они.

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