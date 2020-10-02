Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала рецепт настоящих львовских сырников
Звезда поделилась рецептом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
По словам повара, это – быстрый и простой рецепт, а готовый продукт – творожный, нежный и сочный.
"Львовский сырник – один из самых популярных и очень вкусных десертов. Его называют кондитерским символом Львова, а подают в каждой львовской кондитерской 😉 Супер, с изюмом и в шоколадной глазури - просто объедение!😋 Львовский сырник стал очень популярен после того, как его внесла в свою книгу украинская кулинарка Дарья Цвек (1909 – 2004 гг.). Эта легендарная женщина была влюблена в кухню и еду - с самого детства она записывала рецепты мамы и бабушки в свой кулинарный дневник. Со временем он стал кулинарными книгами с бесценными рецептами).Ну а я поделюсь своим рецептом львовского сырника 😉", – написала Елизавета.
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Итак, для приготовления понадобятся:
700 г творога (жирность 9%)
150 г яиц (3 шт.)
100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
50 г сметаны (2 ст. л., жирность не менее 20%) 50 г сливочного масла (0,25 пачки)
30 г манной крупы (1 ст. л. с горкой)
соль
цедра одного лимона (или апельсина)
100 г светлого изюма
Для приготовления глазури:
200 г молочного шоколада
20 мл растительного масла (1 ст. л., рафинированное)
Как приготовить сырник:
Протрите творог через мелкое сито.
Добавьте к творогу сметану, растопленное сливочное масло, соль, сахар.
Натрите цедру лимона.
Добавьте манную крупу, перемешайте до однородности.
Пробейте получившуюся массу погружным блендером.
Протрите яйца через сито, добавьте к полученной массе яйца и аккуратно вмешайте.
Промойте изюм теплой водой, просушите его бумажным полотенцем, добавьте в творожную массу.
Смажьте форму (длина 24 см, ширина 10 см, высота 6 см) сливочным маслом, уложите в форму пергамент.
Выложите в форму творожную массу, разровняйте. Накройте пергаментом, поставьте сверху груз.
Отправьте в разогретую до 180°С духовку на 30 минут. Снимите груз и выпекайте еще 10-15 минут.
Переверните форму с готовым сырником на дощечку, снимите форму и пергамент, оставьте остывать при комнатной температуре. После уберите в холодильник минимум на 5 часов.
Затем сырник надо заглазировать:
Растопите шоколад с растительным маслом в микроволновой печи.
Положите сырник на решетку и залейте глазурью.
Снимите сырник с решетки, уберите в холодильник на 15-20 минут для стабилизации глазури.
Пользователи сети поблагодарили Глинскую за рецепт:
"Спасибо большое за подробный рецепт🌺🌺🌺!!! Смакота 😀 Это любимый десерт))) Спасибо, никогда не пробовала заливать белым шоколадом))) Я в предвкушении 😍🔥Рецепт классный👌Лиза,во время выпекания груз слетает и сырник хочет выбраться не дождавшись 30 минут))Может что то не так делаю?", – написали они.
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