Українці здивовані, на якій підставі ПриватБанк відмовляє їм у прийомі "старих" гривень

Про це пише Мінфін.

Як відомо, з 1 жовтня з обігу монети номіналом 25 копійок і паперові банкноти, випущені до 2003 року. Але не всім українцям вдається обміняти старі гроші.

Так, українці в більшості скаржаться на ПриватБанк, який відмовляв клієнтам у такій послузі або висував дивні умови "обміну".

"Дізнався, що з 1 жовтня 2020 р.монетами 25 копійок не можна буде розплачуватися. У мене якраз в Скарбничці зібралося 52 грн по 25 копійок. Вирішив обміняти у відділенні Приватбанку...",- написав клієнт у негативному відгуку.

Касир йому заявила, що обміняти монети на купюри не можна — можна тільки поповнити картку. Клієнт передав їй свою "універсальну карту".

«Але замість 52 грн моя карта поповнилася на 47 грн. У чеку зазначено, що 5 грн — це «комісія за поповнення картки у касі», - поскаржився він на сервіс банку.

Інша клієнтка розповіла, що їй ПриватБанк відмовив в обміні старих грошей, посилаючись на внутрішнє розпорядження відділення.

"22.09.2020 звернулася до відділення на пр. Слобожанський, 3 в м.Дніпро для обміну монет, які виведені з обігу. На що співробітник банку відмовила мені в обміні, так як дані монети це відділення вже не обмінює", - йдеться в іншому відкликання.

У самому Приватбанку відхрестилися від усіх звинувачень і заявили, що касири у відділеннях приймають дрібниця на розмін, але на одного клієнта в день не більше 200 гривень.

Більш того, клієнти скаржаться на співробітників державного Приватбанку, які упереджено ставляться до українців з дрібними грошима.

В одному відділенні відмовилися приймати $1-2 для поповнення депозиту, в іншому — відхрестилися від 1-10 грн, якими клієнтка намагалася оплатити кредит.

"Сьогодні хотіла заплатити кредит монетами 1,2, 5 і 10 грн нового зразка з 2015 по 2020 рік. Не тільки відмовили, касир ще й накричав не благим матом. Але згідно НБУ, не мав права відмовити в даній операції, так як я не міняю гроші, а гашу кредит, здійснюю платіж», — поскаржилася Анастасія у своєму відгуку, який був опублікований на Мінфіні.

З аналогічною проблемою зіткнувся чоловік, який хотів поповнити свій депозит дрібними грошима, але почув відмову від співробітників ПриватБанку.

"Трохи менше місяця тому хотів покласти на депозит дрібні гроші по $1-2, але у відділенні на Якуба Колоса, 12, на касі, не захотіли приймати. Мовляв, є розпорядження, тому не приймаємо, тільки від $5", - розкрив він подробиці скандалу.

Нагадавши, банкомати ПриватБанку перестали видавати гроші: "списання по карті пройшло, але...".

Також Politeka писала, що карти блокують через борги по комуналці, ПриватБанк протверезив українців