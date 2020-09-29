Студия «Квартал 95» сделала срочное обращение к зрителям

Как передает Politeka.net, сообщение появилось на официальной странице «Квартала 95» в «Инстаграм».

«Друзья, запланированные концерты "Вечернего Квартала" в Беларуси в ноябре не состоятся в связи с текущими событиями в мире и стране», - говорится в сообщении.

Известие активно комментируют пользователи Сети, многие очень расстроились, но все же надеются увидеть выступление позже.

«Очень жалко», «Мы обязательно встретимся в Беларуси в светлом будущем!», «Боже жалко то как 😭😭😭😭 я вас просто обожаю 😭😭❤️❤️», «Жаль», «Ничего, приедете, когда стабилизируется обстановка», - пишут в комментариях к посту.

Напомним, нежная Кравец из "Квартал 95" пленила красотой в блузе с необычным врезом: «Какая же ты прекрасная».

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