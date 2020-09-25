Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой показал, как изменилась его внешность за карантин

Юморист поделился забавным фото в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Кошевой позирует на фоне стены, демонстрируя свои новые «усы». Дело в том, что артист, приделал себе под нос аксессуар с тонкими перьями, действительно отдаленно напоминающий пышную растительность на лице. Можно предположить, что такими «усами» Кошевой обзавелся дома за время карантина. Судя по всему, снимок артист в шутку сделал дома.

«Немножко зарос», - со свойственным ему юмором подписал фото артист.

Отметим, что его поклонники никак не смогли прокомментировать снимок, ведь в разделе Сториз отсутствует такая возможность.

До этого мы писали о том, что в интервью ведущей Александре Кучеренко "33 за 3" Кошевой заявил, что не возьмет Владимира Зеленского назад в студию "Квартал 95" после окончания президентской каденции.

При этом шоумен отметил, что и сам президент пока не просился и вряд ли это сделает.

"Я знаю, что все там просят... Но нет!", - Кошевой был категоричен, добавив, что его раздражают вопросы журналистов о Зеленском. - "Он не просился. Я думаю, что не попросится".

Кроме того Кошевой отметил, что не обращается к Зеленскому относительно определенных дел, связанных с "Квартал 95", так как понимает, что у того и так много важных вопросов. "Я подожду", - коротко подчеркнул артист.

Напомним, возвращение главной звезды в "Квартал 95", Кошевой сделал громкое заявление: "Знаю, что все просят...".

Как сообщала Politeka, горячая жена Комарова огорошила откровением о Кошевом и показала, на что они способны рядом.

Также Politeka писала, что Кошевого из «Квартал 95» засняли на свидании со знойной блондинкой, неожиданны кадры.