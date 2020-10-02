Відомий російський композитор Ігор Крутой розповів, як познайомився з Примадонною російської естради Аллою Пугачовою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

"Аллі дуже сподобалася моя пісня "Ти мене любиш", яку виконував Олександр Сєров. Вона покликала мене до себе в гості. Відкрила двері і каже: "крутий?"Я відповів ствердно. Вона додала: "Ні, це я крута". Так і відбулося наше знайомство", - розповів він.

За словами композитора, він під час тієї зустрічі був сильно схвильований.

"Я був у напівнепритомному стані. Сів за рояль і заспівав пісню "Ти мене любиш". Вона сказала, що це її пісня, але виконувати її вона не буде. А потім я написав для неї композицію"любов схожа на сон". Це моя головна пісня про кохання", – додав Ігор Крутой.

Нагадаємо, Ігор Крутой народився 29 липня 1954 року на Україні в невеликому містечку Гайворон (Кіровоградська область). Перший успіх до нього прийшов в 1987 році, коли він написав пісню "Мадонна", а виконав її давній друг Крутого Олександр Сєров. Ця пісня стала лауреатом телевізійного фестивалю"Пісня року".

23 серпня 2011 року за вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, популяризацію її історичної спадщини та сучасних досягнень та з нагоди 20-ї річниці Незалежності України був удостоєний звання народного артиста України.

Раніше ми писали, що рідкісні фото Алли Пугачової з'явилися в мережі і наробили багато шуму. В Instagram були опубліковані знімки, на яких Примадонна відпочиває за сигареткою, і, схоже не знає, що її фотографують.

На знімках Пугачова вийшла не кращим чином. Незважаючи на те, що вельми охайно одягнена в джинси і білу футболку. Наряд доповнюють добре підібрані прикраси. Волосся артистки акуратно укладені.

Думки користувачів Мережі щодо кадрів розділилися. Одні були здивовані, побачивши знамениту артистку в такій обстановці, в той же час дуже багатьох обурило, що хтось публікує подібні кадри.

Російська виконавиця Алла Пугачова збентежила дикими танцями на сцені. На одній з фан-сторінок артистки з'явилося архівне відео, на якому співачка феєрично запалювала на сцені.

Ще молода Пугачова була одягнена в неймовірно відверту сукню. По-перше, воно було дуже коротким. По-друге, мало досить непристойне для тих часів декольте. Образ артистка доповнила чорним беретом. Алла Пугачова в супроводі ансамблю співала, а потім дуже активно стрибала і танцювала на сцені. Вона виглядала дуже веселою і життєрадісною.

Нагадаємо, що Пугачова в чорних колготках задерла ногу перед Галкіним, з пластикою перебір: "відхопив собі...".

Як повідомляла Politeka, пустотливі діти Пугачової і Галкіна підкорили ангельськими посмішками в колі сім'ї « " щось замишляють».

Також Politeka писала, що з'ясувалося, як буде виглядати дочка Пугачової і Галкіна в 17 років.