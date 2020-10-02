Близькі співачки Валентини Легкоступової намагаються з'ясувати справжню причину смерті зірки

Про це пише Стархіт.

У родичів співачки на руках є довідка, в якій сказано, що Легкоступова перед смертю отримала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку важкого ступеня, гострі гематоми лівої лобової, тім'яної, скроневої і потиличної часток, гематоми в тім'яній області справа, синці на тілі і кінцівках.

Тому близькі Валентини, яку ще називали "суперницею Алли Пугачової", намагаються зрозуміти, як співачка могла отримати такі травми при падінні у ванній.

"Мені вдалося отримати знімки ванної, в якій співачка нібито послизнулася і набула смертельних травм. Майже вся права частина її тіла пошкоджена. Щоб так впасти, потрібно падати, грубо кажучи, плазом, не групуючись, на щось тверде-кахель, асфальт. Отримавши знімки, був вкрай здивований. Ванній там в принципі немає як такої-тільки душова кабіна, впасти в якій нереально, вона як шафка. Сама ж кімната вкрай маленька за розміром і заставлена-раковина, пральна машина... на одному з кадрів помітив у дзеркалі відображення людини", - відверто розповів адвокат Сергій Жорін.

За словами адвоката, він спершу подумав, що на знімку - домробітниця артистки, яка копіювала її стиль. Але пізніше він придивився і побачив саме Валентину на фото.

«Складається враження, що Валентина Валеріївна подає нам знаки з того світу. Просить, щоб ми докопалися-таки до істини і з'ясували, чому вона так рано і раптово померла. Знімок я попрошу долучити до матеріалів справи», - резюмував Жорін у спілкуванні з журналістами.

Як відомо, Валентина Легкоступова померла ще місяць тому, але обставини її смерті досі залишаються під питанням.

У загибелі відомої співачки навіть почали звинувачувати її чоловіка Юрія Фірсова, який, за інформацією деяких ЗМІ, нібито побив Валентину, після чого вона померла.

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