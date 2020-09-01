История с неожиданной смертью 54-летней Валентины Легкоступовой получила продолжение

Об этом информирует 5 канал.

Выяснилось, что известная исполнительница Валентина Легкоступова могла уйти из жизни не сама.

Такое мнение озвучил пластический хирург, который делал певице эстетическую операцию незадолго до трагедии.

Владимир Пахотин, который проводил операцию, предположил, что его коллеги могли попросту отключить Валентину Легкоступову от аппарата жизнеобеспечения.

«Я лично думаю, что, скорее всего, ее отключили. Я могу сказать за себя: если бы у меня такой ужас произошел, конечно, я бы дал согласие. Чего мучить человека», — предположил хирург.

По словам Пахотина, лицо Валентины Легкоступовой достаточно трудно заживало после перенесенных манипуляций на фоне того, что певица много курила.

«Она, к сожалению, курила, а у всех курящих не очень хорошие сосуды. Плохо заживало. Отеки были. Антибиотики я выписывал», — резюмировал специалист, общаясь с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что известная исполнительница Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа в возрасте 54 лет.

Родные долго не могли получить ее тело, ведь правоохранители начали расследование. По версии следствия, смерть артистки могла быть насильственной.

В начале августа она попала в больницу в тяжелом состоянии, с черепно-мозговой травмой и обширными гематомами. В СМИ ходили слухи, что певицу мог избить ее муж Юрий Фирсов.

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