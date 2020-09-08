В доме, где проживала певица Валентина Легкоступова, произошла новая трагедия

Артистка погибла на 54 году жизни, ее тело нашли 14 августа в квартире, где она проживала с супругом, сообщает Politeka.net.

На днях появилась новая информация. Оказывается, в доме, где ранее произошла трагедия, случилась новая беда. Так, квартире этажом выше были найдены тела двух мертвых женщин.

По информации СМИ, одна женщина практиковала лечебное голодание после чего скончалась. А спустя два дня умерла ее лежачая пожилая мама, оставшись без еды и воды.

Напомним, стало известно, что Валентина Легкоступова умерла в результате черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.

По одной из версий, певица пошла в ванную, поскользнулась и ударилась головой.

Родственники звезды, в частности ее дочь Анетта, подозревают в смерти артистки Юрия Фирсова, мужа певицы. По мнению девушки, мать можно было спасти, вызвав "скорую", но мужчина не сделал этого.

Супруг же звезды утверждает, что произошел несчастный случай.

"Это был несчастный случай. Это все, что я могу сказать. Спасибо большое. Мое состояние очень плохое", - сообщил Фирсов.

Стоит отметить, что незадолго до смерти Легкоступова с мужем находилась в наркологической клинике.

Напомним, существует мнение, что Валентина Легкоступова, очень переживала из-за своего забвения. Артистка прославилась благодаря песне «Ягода-малина», которая стала единственным хитом в творческой биографии исполнительницы, ведь другая певица Алла Пугачева позаботилась о том, чтобы ни один шлягер больше не достался Валентине.

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