Близкие певицы Валентины Легкоступовой пытаются выяснить настоящую причину смерти звезды

Об этом пишет Стархит.

У родственников певицы на руках есть справка, в которой сказано, что Легкоступова перед смертю получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, острые гематомы левой лобной, теменной, височной и затылочной долей, гематомы в теменной области справа, синяки на теле и конечностях.

Поэтому близкие Валентины, которую еще называли "соперницей Аллы Пугачевой", пытаются понять, как певица могла получить такие травмы при падении в ванной.

«Мне удалось получить снимки ванной, в которой певица якобы поскользнулась и приобрела смертельные травмы. Почти вся правая часть ее тела повреждена. Чтобы так упасть, нужно падать, грубо говоря, плашмя, не группируясь, на что-то твердое — кафель, асфальт. Получив снимки, был крайне удивлен. Ванной там в принципе нет как таковой — только душевая кабина, упасть в которой нереально, она как шкафчик. Сама же комната крайне маленькая по размеру и заставлена — раковина, стиральная машина… На одном из кадров заметил в зеркале отражение человека», - откровенно рассказал адвокат Сергей Жорин.

По словам адвоката, он сперва подумал, что на снимке - домработница артистки, которая копировала ее стиль. Но позже он пригляделся и увидел именно Валентину на фото.

«Складывается впечатление, что Валентина Валерьевна подает нам знаки с того света. Просит, чтобы мы докопались-таки до истины и выяснили, почему она так рано и внезапно умерла. Снимок я попрошу приобщить к материалам дела», - резюмировал Жорин в общении с журналистами.

Как известно, Валентина Легкоступова скончалась еще месяц назад, но обстоятельства ее смерти до сих пор остаются под вопросом.

В гибели известной певицы даже начали обвинять ее мужа Юрия Фирсова, который, по информации некоторых СМИ, якобы избил Валентину, после чего она скончалась.

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