У ПФУ відзвітували про початок фінансування пенсій у жовтні

Про це інформує прес-служба Пенсійного фонду в Facebook.

У відомстві підкреслили, що на виплати вже було направлено 1,2 млрд гривень.

"1 жовтня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій жовтня. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

У ПФУ також додали, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному українцю дату виплати в установленому порядку.

Також ми розповідали, що через розбалансування бюджету ПФУ в Україні можуть початися проблеми з виплатою пенсій.

Про це вже попередили в профільному комітеті Верховної Ради, передає Фокус.

"Враховуючи збереження негативних тенденцій щодо нарощування заборгованості Пенсійного фонду України перед єдиним казначейським рахунком за отримані позики, у Казначейства відсутні законодавчі підстави надавати Фонду позики наприкінці бюджетного періоду, у зв'язку з чим у Фонду можуть виникнути ризики, пов'язані з виплатою пенсій", – повідомляли раніше в комітеті парламенту з питань соцполітики.

Голова профільного комітету Галина Третьякова, у свою чергу, озвучила головні проблеми в ПФУ:

дефіцитний бюджет;

заборгованість зі сплати ЄСВ на вересень становить 20,5 млрд грн;

у держави немає ефективної стратегії розвитку ПФУ та механізму контролю за діяльністю Фонду.

Нагадавши про вихід на пенсію в 60 років під питанням, в Раді попередили про проблеми: хто залишиться без виплат.

Як повідомляла Politeka, у ПФУ розповіли про важливі нюанси щодо пільгової пенсії в Україні

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