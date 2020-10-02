В ПФУ отчитались о начале финансирования пенсий в октябре

Об этом информирует пресс-служба Пенсионного фонда в Facebook.

В ведомстве подчеркнули, что на выплаты уже было направлено 1,2 млрд гривен.

"1 октября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлено 1,2 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

В ПФУ также добавили, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому украинцу дату выплаты в установленном порядке.

Также мы рассказывали, что из-за разбалансировки бюджета ПФУ в Украине могут начаться проблемы с начислением пенсий.

Об этом уже предупредили в профильном комитете Верховной Рады, передает Фокус.

"Учитывая сохранение негативных тенденций по наращиванию задолженности Пенсионного фонда Украины перед единым казначейским счетом за полученные ссуды, у Казначейства отсутствуют законодательные основания предоставлять Фонду займы в конце бюджетного периода, в связи с чем у Фонда могут возникнуть риски, связанные с выплатой пенсий", – сообщали раньше в комитете Парламента по вопросам соцполитики.

Глава профильного комитета Галина Третьякова, в свою очередь, озвучила главные проблемы в ПФУ:

дефицитный бюджет;

задолженность по уплате ЕСВ на сентябрь составляет 20,5 млрд грн;

у государства нет эффективной стратегии развития ПФУ и механизма контроля за деятельностью фонда.

Напомним про выход на пенсию в 60 лет под вопросом, в Раде предупредили о проблемах: кто останется без выплат.

Как сообщала Politeka, в ПФУ рассказали о важных нюансах о льготной пенсии в Украине

Также Politeka писала, что огромный разрыв в размере пенсий женщин и мужчин, украинцев добили суммами