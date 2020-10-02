Збільшення штрафів для деяких українців вже затвердила Верховна Рада

Про це пишуть Українські Новини.

За відповідний законопроект № 3014 проголосували 260 депутатів.

Дмитрий Разумков, Верховная Рада, нардепы, Европейская солидарность

Таким чином, Парламент ввів драконівські штрафи від 1700 до 3400 гривень за розсилку спаму і від 3400 до 8500 гривень за ненадання можливості відмовитися від розсилки комерційних електронних повідомлень.

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У законопроекті сказано, що ненадання кінцевому користувачеві електронних послуг при отриманні комерційних електронних повідомлень з метою реклами або продажу товарів та/або послуг можливості відмовитися від їх розсилки — передбачають покарання у вигляді штрафу в розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 грн).  

Також після голосування у Верховній Раді вводяться штрафи в розмірі від 17 до 51 тисячі гривень за невиконання  вимог посадових осіб Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, або за створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків.

гроші, гривня

Раніше ми розповідали, що українців почали штрафувати на 170 тисяч. Йдеться За власників євроблях, які потрапили в пастку через карантин.

Зазначається, що суди штрафують «євробляхерів» за перевищення терміну тимчасового ввезення або транзиту.

Тим, хто перевищив термін більш ніж на 30 діб, виписують штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Як пояснюють у виданні, саме такий штраф передбачений законом за їзду на нерозмитненому автомобілі. Якщо людина відмовляється платити, йому загрожує конфіскація транспортного засобу.

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