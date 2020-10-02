Збільшення штрафів для деяких українців вже затвердила Верховна Рада
Про це пишуть Українські Новини.
За відповідний законопроект № 3014 проголосували 260 депутатів.
Таким чином, Парламент ввів драконівські штрафи від 1700 до 3400 гривень за розсилку спаму і від 3400 до 8500 гривень за ненадання можливості відмовитися від розсилки комерційних електронних повідомлень.
Рідкісне фото Софії Ротару з братом і сестрою сполошило мережу: "Напевно, дуже засмучується"
"Це підло, видаліть!": у мережу злили принизливі фото Пугачової на відпочинку, такою її мало хто бачив
Демі Роуз показала свій найбезсоромніший купальник, тканина майже нічого не приховує: "Дозволь тебе..."
Як виглядають батьки Тіни Кароль, з якими у неї непрості стосунки: "Я дружу з усіма, але..."
У законопроекті сказано, що ненадання кінцевому користувачеві електронних послуг при отриманні комерційних електронних повідомлень з метою реклами або продажу товарів та/або послуг можливості відмовитися від їх розсилки — передбачають покарання у вигляді штрафу в розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 грн).
Також після голосування у Верховній Раді вводяться штрафи в розмірі від 17 до 51 тисячі гривень за невиконання вимог посадових осіб Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, або за створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків.
Раніше ми розповідали, що українців почали штрафувати на 170 тисяч. Йдеться За власників євроблях, які потрапили в пастку через карантин.
Зазначається, що суди штрафують «євробляхерів» за перевищення терміну тимчасового ввезення або транзиту.
Тим, хто перевищив термін більш ніж на 30 діб, виписують штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Як пояснюють у виданні, саме такий штраф передбачений законом за їзду на нерозмитненому автомобілі. Якщо людина відмовляється платити, йому загрожує конфіскація транспортного засобу.
Нагадаємо, що з українців вибивають неіснуючі штрафи: хто під ударом і як відрізнити підробку.
Як повідомляла Politeka, рішення про жорсткий штраф вступило в дію, за що доведеться викласти до 510 гривень
Також Politeka писала, що з українців стягнули мільйонні штрафи, в Кабміні озвучили цифри