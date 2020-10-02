Збільшення штрафів для деяких українців вже затвердила Верховна Рада

Про це пишуть Українські Новини.

За відповідний законопроект № 3014 проголосували 260 депутатів.

Таким чином, Парламент ввів драконівські штрафи від 1700 до 3400 гривень за розсилку спаму і від 3400 до 8500 гривень за ненадання можливості відмовитися від розсилки комерційних електронних повідомлень.

У законопроекті сказано, що ненадання кінцевому користувачеві електронних послуг при отриманні комерційних електронних повідомлень з метою реклами або продажу товарів та/або послуг можливості відмовитися від їх розсилки — передбачають покарання у вигляді штрафу в розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400-8500 грн).

Також після голосування у Верховній Раді вводяться штрафи в розмірі від 17 до 51 тисячі гривень за невиконання вимог посадових осіб Нацкомісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, або за створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків.

Раніше ми розповідали, що українців почали штрафувати на 170 тисяч. Йдеться За власників євроблях, які потрапили в пастку через карантин.

Зазначається, що суди штрафують «євробляхерів» за перевищення терміну тимчасового ввезення або транзиту.

Тим, хто перевищив термін більш ніж на 30 діб, виписують штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Як пояснюють у виданні, саме такий штраф передбачений законом за їзду на нерозмитненому автомобілі. Якщо людина відмовляється платити, йому загрожує конфіскація транспортного засобу.

Нагадаємо, що з українців вибивають неіснуючі штрафи: хто під ударом і як відрізнити підробку.

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