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Відома модель з Туреччини Гюль Бахарі наочно показала свої пишні форми в обтягуючому вбранні

Красуня, яка встигла прославитися в Мережі як «турецька Кардашьян», поділилася новим фото в своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімку модель позує біля стіни у вельми незвичайному вбранні. На ній злитий комбінезон з тонкими бретельками, який щільно обтягує кожен вигин тіла красуні. Персиковий відтінок вбрання вигідно відтіняє смагляву шкіру Бахарі.

Модель позує до глядачів спиною, злегка повернувши голову до камери. Такий ракурс дозволяє красуні привернути додаткову увагу до своїх підтягнутим сідниць значного розміру.

Образ Бахарі доповнюють ретельно випрямлені волосся і яскравий модельний макіяж.

"Соковита для вас", - підписала фото красуня, додавши в повідомлення емодзі з персиком.

Шанувальники моделі тут же почали засипати її компліментами в коментарях.

Раніше ми писали, що Бахарі показала, як відпочиває ввечері в ресторані в незвичайній міні-сукні з шовку. Небесно-блакитний наряд виділяється оригінальним дизайном, вирізом на стегнах і бюсті, а також мереживною вставкою в зоні декольте. Свій " лук " модель доповнила легкої укладанням і макіяжем з акцентом на пухкі губи.

"Справжня сучасна Жасмин", - жартівливо підписала кадр Бахарі.

Нагадаємо, турецька Кардашьян виставила розкішний бюст в розстебнутому комбінезоні: "лялька з дорогоцінною фігурою".

Як повідомляла Politeka, турецька Кардашьян повеселилася в ліжку, приспустивши лямки сукні: "відмінні активи".

Також Politeka писала, що турецька Кардашьян показала своїх " маляток "в ультра-короткій сукні: "це мед".