Знает, как себя показать

Известная модель из Турции Гюль Бахари наглядно показала свои пышные формы в обтягивающем наряде

Красотка, успевшая прославиться в сети как «турецкая Кардашьян», поделилась новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке модель позирует у стены в весьма необычном наряде. На ней слитный комбинезон с тонкими бретельками, который плотно обтягивает каждый изгиб тела красотки. Персиковый оттенок наряда выгодно оттеняет смуглую кожу Бахари.

Модель позирует к зрителям спиной, слегка повернув голову к камере. Такой ракурс позволяет красотке привлечь дополнительное внимание к своим подтянутым ягодицам внушительного размера.

Образ Бахари дополняют тщательно выпрямленные волосы и яркий модельный макияж.

«Сочная для вас», - подписала фото красотка, добавив в сообщение эмодзи с персиком.

Поклонники модели тут же принялись засыпать ее комплиментами в комментариях.

Ранее мы писали, что Бахари показала, как отдыхает вечером в ресторане в необычном мини-платье из шелка. Небесно-голубой наряд выделается оригинальным дизайном, вырезом на бедрах и бюсте, а также кружевной вставкой в зоне декольте. Свой «лук» модель дополнила легкой укладкой и макияжем с акцентом на пухлые губы.

«Настоящая современная Жасмин», - шутливо подписала кадр Бахари.

Напомним, турецкая Кардашьян выставила роскошный бюст в расстегнутом комбинезоне: "Кукла с драгоценной фигурой".

Как сообщала Politeka, турецкая Кардашьян повеселилась в постели, приспустив лямки платья: "Отменные активы".

Также Politeka писала, что турецкая Кардашьян показала своих "малышек" в ультра-коротком платье: "Это мед".