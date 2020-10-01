Такого від зірки не очікували

Співачка Наталія Могилевська відреагувала на чутки про її стосунки з бізнесменом Олегом Рижовим

Про це пише Сьогодні.

Так, українська зірка цілком адекватно ставиться до чуток щодо того, що вона нібито крутить роман з київським підприємцем Олегом Рижовим.

Сама ж Наталія Могилевська спростовує всі домисли її шанувальників.

"Олег запросив мене брати участь у спільному проекті. Нам реально весело, і ми давно дружимо. Нам давно так весело, але ми ніколи не показували цього публічно. Тому що у нас не було ідеї створити публічний проект", – відверто зізналася українська зірка.

За словами Могилевської, в даний момент українські видання ведуть боротьбу за їх спільний проект.

"Ми пишемо колонку про те, як чоловік і жінка дивляться на одні й ті ж речі, на гострі питання. А психологи потім кажуть, Де наші комплекси нас підвели", - впевнено продовжила Наталія Могилевська у спілкуванні з журналістами.

Підсумовуючи, українська співачка зізналася, що бізнесмен Олег Рижов пише феноменальну колонку для українського топ-видання і створює стильні речі для найзаможніших людей України.

Незважаючи на всі чутки, Наталія Могилевська спокійно реагує на домисли фанатів.

"Нехай говорять. Ми відповідаємо, коментуємо, що ми друзі і робимо приголомшливий проект", – резюмувала вона в спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, як Наталя Могилевська відправляє чоловіків в нокдаун.

На своєму новому знімку Наталя показала себе в чорному вбранні. Зірка одягла на одну руку боксерську рукавичку. Красуня дивилася прямо в об'єктив камери. Волосся було у Могилевської розпущене, а образ доповнила співачка прикрасою на шиї.

Новий образ сподобався шанувальникам, через що вони засипали зірку захопленими коментарями.

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