Співачка Наталія Могилевська відреагувала на чутки про її стосунки з бізнесменом Олегом Рижовим
Про це пише Сьогодні.
Так, українська зірка цілком адекватно ставиться до чуток щодо того, що вона нібито крутить роман з київським підприємцем Олегом Рижовим.
Сама ж Наталія Могилевська спростовує всі домисли її шанувальників.
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"Олег запросив мене брати участь у спільному проекті. Нам реально весело, і ми давно дружимо. Нам давно так весело, але ми ніколи не показували цього публічно. Тому що у нас не було ідеї створити публічний проект", – відверто зізналася українська зірка.
За словами Могилевської, в даний момент українські видання ведуть боротьбу за їх спільний проект.
"Ми пишемо колонку про те, як чоловік і жінка дивляться на одні й ті ж речі, на гострі питання. А психологи потім кажуть, Де наші комплекси нас підвели", - впевнено продовжила Наталія Могилевська у спілкуванні з журналістами.
Підсумовуючи, українська співачка зізналася, що бізнесмен Олег Рижов пише феноменальну колонку для українського топ-видання і створює стильні речі для найзаможніших людей України.
Незважаючи на всі чутки, Наталія Могилевська спокійно реагує на домисли фанатів.
"Нехай говорять. Ми відповідаємо, коментуємо, що ми друзі і робимо приголомшливий проект", – резюмувала вона в спілкуванні з журналістами.
Раніше ми розповідали, як Наталя Могилевська відправляє чоловіків в нокдаун.
На своєму новому знімку Наталя показала себе в чорному вбранні. Зірка одягла на одну руку боксерську рукавичку. Красуня дивилася прямо в об'єктив камери. Волосся було у Могилевської розпущене, а образ доповнила співачка прикрасою на шиї.
Новий образ сподобався шанувальникам, через що вони засипали зірку захопленими коментарями.
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