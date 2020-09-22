Известная украинская певица Наталья Могилевская показала себя и рассказала о предпочтениях
На фото Наталья позировала в белом халате, сидя на белой кровати. Красотка улыбалась на камеру, а волосы оставила распущенными. Могилевская вытянула ноги вперед, демонстрируя педикюр. Певица, как можно заметить, скорее всего была без белья. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Моя любовь - классическое белоснежное белье. И я не понимаю как моя подруга спит на ядовитых ярко-красных простынях. А вы что предпочитаете? Ромашковое поле, строгие геометрические рисунки или однотон? Всем доброе утро!", - написала Наталья.
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"Я люблю леопардовую нить, Но вам на белом очень идет", "Красотка от бога", "Люблю дорогой натуральный серебристо-серый хлопковый Сатин, гладкий как шелк. Его можно не гладить после стирки. А синтетику неприемлю", "Богиня", "А мне классика, но и в тоже время и от ромашек не отказалась бы))).
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