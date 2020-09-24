"Такой уж у меня характер – стремительный"

Наталья Могилевская заинтриговала новыми романтичными фото со своим «тайным возлюбленным» Олегом Рыжовым, роман с которым она ранее отрицала

Недавно популярная певица вызвала настоящий переполох, засветившись на светском мероприятии с бизнесменом-миллионером Олегом Рыжовым. Позже Могилевская заявила, что они просто друзья, которые решили поработать над совместным проектом.

Однако, на этом их совместные выходы не закончились. Так, накануне Могилевская пришла в компании Рыжова на презентацию нового украинского шоу. В своем Инстаграм певица поделилась черно-белыми фото, на которых бизнесмен подает ей руку, помогая выйти из машины. На одном из снимков звезда довольно прижимается к миллионеру.

«Как вы думаете, должен ли мужчина подавать женщине руку когда она выходит из автомобиля? Я вообще не могу дождаться. Всегда вылетаю первая и все мои друзья-мужчины по привычке, когда мы подъезжаем говорят: «Наташа сиди, сначала я подам тебе руку». Потому что я всегда лечу вперед, такой уж у меня характер – стремительный», - рассказала звезда и поинтересовалась у своих подписчиков их мнением о таких проявлениях вежливости.

Поклонники Могилевской активно комментируют этот пост.

«Галантность - никогда не устареет!», «Как красиво сказано. Согласна со всем», «Красивая пара», «Наташа вы прекрасно выглядите. Продолжайте в том же духе. Обожаю вас», - пишут люди.

Напомним, раскованная Могилевская в ночнушке засветилась в компании красавца-бизнесмена: молодеет на глазах.

Как сообщала Politeka, помолодевшая Могилевская раскрыла правду о своем красавчике-«возлюбленном», фото.

Также Politeka писала, что Могилевская на фоне слухов о романе с миллионером поделилась постельным фото.