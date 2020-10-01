Алла Пугачова і Максим Галкін з дітьми порадували шанувальників осінніми образами

Фото зоряного сімейства з'явилося на одному з фанатських акаунтів в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На знімку щасливі зіркові батьки позують під час прогулянки зі своїми двійнятами – Гаррі і Лізою. При цьому вся сім'я одягнена вже по-осінньому тепло. Так, Пугачова позує в стильному бежевому пальто і береті, Галкін - в молодіжній червоно-білій куртці, Гаррі в чорній куртці і шапці, а маленька Ліза – в незвичайному білому пальто з квітковим принтом.

Судячи з абсолютно голим деревам на задньому тлі, це фото було зроблено вже давно.

"Іди від нас подалі, пандемія! Будьте щасливі і найголовніше — здорові!" ,- йдеться у підписі до знімка.

Шанувальники знаменитостей тут же почали коментувати фото.

"Будьте щасливі і здорові! приємно на вас дивитися. Посміхайтеся! і здоров'я!", "Красива пара!", "Міцного вам здоров'я і щастя", "чудова сім'я! Відмінне фото. Ліза, - копія Алли Борисівни, а Гарік, - татів синуля. Величезного вам щастя, любові і успіхів у творчості", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що в Instagram були опубліковані знімки на яких Примадонна відпочиває за сигареткою, і, схоже не знає, що її фотографують.

На знімках Пугачова вийшла не кращим чином. Незважаючи на те, що вельми охайно одягнена в джинси і білу футболку. Наряд доповнюють добре підібрані прикраси. Волосся артистки акуратно укладені.

Нагадавши, Максим Галкін ошелешив схожістю з Тарзаном і отримав ляпас: "як Філіпа Алла змушує фарбуватися?".

Як повідомляла Politeka, у Мережу злили принизливі фото відпочиваючої Пугачової, такою її мало хто бачив.

Також Politeka писала, що невгамовний Галкін влаштував вечірній заплив з дітьми, Лобода не стримала емоцій.