Завзята Настя Каменських виконала свій фірмовий танець в оригінальному вбранні

Співачка поділилася новим коротким відео у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net.

Настя в черговий раз закликала шанувальників приєднуватися до її челенджу #ahuevo в Тіктоку. Він полягає в тому, щоб якнайкраще виконати танець з кліпу Каменських на однойменну пісню.

Настя вирішила надихнути людей своїм прикладом, і сама показала, як саме треба танцювати. Вона показала відпрацьовані рухи в білосніжному костюмі. Так, Каменських одягнена в білі шорти з високою талією, короткий топ і вільний білий піджак з оригінальними вирізами на рукавах.

Пост зірки викликав бурхливу реакцію в соцмережі. При цьому варто відзначити, що не всі коментарі виявилися позитивними: багато хто звинувачував Каменських в тому, що вона постить одне і те ж.

"Знову кривляння і цей язик", "чому скрізь один і той же танець. Більше нічого не вміємо?", "Нісенітниця", "язик обов'язково висовувати кожен раз? Набридло", "Любов Поліщук в молодості", "у Настюхи занадто багато вільного часу", "як завжди, шикардосненько", "смикання якісь, але це Настя, ні на що більше не здатна!", "Чарівна ніжна красива граціозна", "ну навіщо ці танці, а заспівати?",- пишуть люди.

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