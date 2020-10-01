Задорная Настя Каменских исполнила свой фирменный танец в оригинальном наряде

Певица поделилась новым коротким видео в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Настя в очередной раз призвала поклонников присоединяться к ее челленджу #ahuevo в ТикТоке. Он состоит в том, чтобы как можно лучше исполнить танец из клипа Каменских на одноименную песню.

Настя решила вдохновить людей своим примером, и сама показала, как именно надо танцевать. Она показала отработанные движения в белоснежном костюме. Так, Каменских одета в белые шорты с высокой талией, короткий топ и свободный белый пиджак с оригинальными вырезами на рукавах.

Пост звезды вызвал бурную реакцию в соцсети. При этом стоит отметить, что не все комментарии оказались позитивными: многие обвиняли Каменских в том, что она постит одно и то же.

«Опять кривляние и этот язык», «Почему везде один и тот же танец. Больше ничего не умеем?», «Чепухня», «Язык обязательно высовывать каждый раз? Надоело», «Любовь Полищук в молодости», «У Настюхи слишком много свободного времени», «Как всегда, шикардосненько», «Дёрганья какие- то, но это Настя, ни на что больше не способна!», «Обворожительна нежна красива грациозна», «Ну зачем эти пляски, а спеть?», - пишут люди.

Напомним, Каменских сразила домашним снимком с Потапом, Дорофеева в восторге.

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