Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко з'явилася перед шанувальниками в новому образі

Нове фото популярної актриси було опубліковано у фан-акаунті Тетяни Кравченко в Instagram.

Так, Тетяну Кравченко побачили в новому образі.

На новому знімку, опублікованому в соцмережі Instagram, зірка серіалу "Свати" позує у звичайній футболці і хустці для волосся.

Користувачам припала до душі нове фото Тетяни Кравченко, через що вони засипали її лайками.

На фотографії Тетяна Кравченко виглядає дуже втомленою і постаршою, що не може турбувати фанатів популярного серіалу "Свати".

Раніше ми вже розповідали, як Тетяна Кравченко здивувала зовнішнім виглядом своїх шанувальників.

У мережі з'явилося відео, де Кравченко відображена разом з колегою по сцені – Олесею Железняк.

"Друзі! Велике вам спасибі, що в цей непростий час ви продовжуєте ходити в театри!» ,- йдеться в підписі до відео, яке з'явилося в соцмережах.

На кадрах дві актриси зображені з безліччю букетів після вистави»Сирена і Вікторія". Артистки дякують своїм глядачам.

"Бачите, який глядач прекрасний сміливий. Спасибі вам велике", - каже Тетяна Кравченко.

Нагадаємо, що щаслива Тетяна Кравченко вразила зовнішністю в реальному житті: фанати Пугачової оцінили.

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