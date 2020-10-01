Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко з'явилася перед шанувальниками в новому образі
Нове фото популярної актриси було опубліковано у фан-акаунті Тетяни Кравченко в Instagram.
Так, Тетяну Кравченко побачили в новому образі.
На новому знімку, опублікованому в соцмережі Instagram, зірка серіалу "Свати" позує у звичайній футболці і хустці для волосся.
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Користувачам припала до душі нове фото Тетяни Кравченко, через що вони засипали її лайками.
На фотографії Тетяна Кравченко виглядає дуже втомленою і постаршою, що не може турбувати фанатів популярного серіалу "Свати".
Раніше ми вже розповідали, як Тетяна Кравченко здивувала зовнішнім виглядом своїх шанувальників.
У мережі з'явилося відео, де Кравченко відображена разом з колегою по сцені – Олесею Железняк.
"Друзі! Велике вам спасибі, що в цей непростий час ви продовжуєте ходити в театри!» ,- йдеться в підписі до відео, яке з'явилося в соцмережах.
На кадрах дві актриси зображені з безліччю букетів після вистави»Сирена і Вікторія". Артистки дякують своїм глядачам.
"Бачите, який глядач прекрасний сміливий. Спасибі вам велике", - каже Тетяна Кравченко.
Нагадаємо, що щаслива Тетяна Кравченко вразила зовнішністю в реальному житті: фанати Пугачової оцінили.
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