Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко появилась перед поклонниками в новом образе

Новое фото популярной актрисы было опубликовано в фан-аккаунте Татьяны Кравченко в Instagram.

Так, Татьяну Кравченко увидели в новом образе.

На новом снимке, опубликованном в соцсети Instagram, звезда сериала "Сваты" позирует в обычной футболке и платке для волос.

Пользователям пришлась по душе новое фото Татьяны Кравченко, из-за чего они засыпали ее лайками.

На фотографии Татьяна Кравченко выглядит очень уставшей и постаршевшей, что не может тревожить фанатов популярного сериала "Сваты".

Ранее мы уже рассказывали, как Татьяна Кравченко удивила внешним видом своих поклонников.

В Сети появилось видео, где Кравченко запечатлена вместе с коллегой по сцене – Олесей Железняк.

«Друзья! Большое вам спасибо, что в это непростое время вы продолжаете ходить в театры!», - говорится в подписи к видео, которое появилось в соцсетях.

На кадрах две актрисы запечатлены с множеством букетов после спектакля «Сирена и Виктория». Артистки благодарят своих зрителей.

«Видите, какой зритель прекрасный смелый. Спасибо вам большое», - говорит Татьяна Кравченко.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».