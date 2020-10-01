Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко появилась перед поклонниками в новом образе
Новое фото популярной актрисы было опубликовано в фан-аккаунте Татьяны Кравченко в Instagram.
Так, Татьяну Кравченко увидели в новом образе.
На новом снимке, опубликованном в соцсети Instagram, звезда сериала "Сваты" позирует в обычной футболке и платке для волос.
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Пользователям пришлась по душе новое фото Татьяны Кравченко, из-за чего они засыпали ее лайками.
На фотографии Татьяна Кравченко выглядит очень уставшей и постаршевшей, что не может тревожить фанатов популярного сериала "Сваты".
Ранее мы уже рассказывали, как Татьяна Кравченко удивила внешним видом своих поклонников.
В Сети появилось видео, где Кравченко запечатлена вместе с коллегой по сцене – Олесей Железняк.
«Друзья! Большое вам спасибо, что в это непростое время вы продолжаете ходить в театры!», - говорится в подписи к видео, которое появилось в соцсетях.
На кадрах две актрисы запечатлены с множеством букетов после спектакля «Сирена и Виктория». Артистки благодарят своих зрителей.
«Видите, какой зритель прекрасный смелый. Спасибо вам большое», - говорит Татьяна Кравченко.
Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.
Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.
Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».