Знаменита модель Victoria's Secret Алессандра Амбросіо вразила гарячим осіннім образом в шкірі
Красуня поділилася кадрами зі своєї нової фотосесії у себе в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На знімках Амбросіо вирішила показати стильний осінній образ, який якнайкраще підійде для Жовтневої погоди. Модель повністю одягнена в шкіру. На ній коричнева шкіряна куртка і довга спідниця в складку того ж відтінку.
Доповнив образ красуні макіяж в коричневих тонах, який якнайкраще підкреслив її риси обличчя і додав її погляду глибини.
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Шанувальники моделі не змогли пройти повз атмосферних фото і тут же почали засипати Амбросіо лайками і компліментами в коментарях.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Амбросіо здалася в спортивній білизні, позуючи біля стіни. Зірка спокусливо вигнулася, демонструючи найпікантніші частини тіла. Волосся у Алессандри були розпущені, а руки дівчина склала спереду. На інших кадрах Амбросіо продемонструвала себе в декількох інших позах.
"Ви постійно створюєте те, ким є", - написала зірка під фото.
Фанати поставили майже 150 тисяч лайків і написали коментарі.
"Дуже красива. Ти схожа на Сінді Кроуфорд на одній з фотографій. Сумую за прогулянками на показах VS Fashion Show", " Будьте обережні, міс Прекрасна. Завжди будь у безпеці", - писали люди.
Нагадавши, дочка-красуня зірки Victoria's Secret Амбросіо показала ефектну розтяжку:"отримала найкраще від мами".
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Також Politeka писала, що зірка Victoria's Secret в найсміливіших позах показала свою красу:"схожа на Сінді Кроуфорд".