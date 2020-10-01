Знаменита модель Victoria's Secret Алессандра Амбросіо вразила гарячим осіннім образом в шкірі

Красуня поділилася кадрами зі своєї нової фотосесії у себе в Instagram. Про це пише Politeka.net.

На знімках Амбросіо вирішила показати стильний осінній образ, який якнайкраще підійде для Жовтневої погоди. Модель повністю одягнена в шкіру. На ній коричнева шкіряна куртка і довга спідниця в складку того ж відтінку.

Доповнив образ красуні макіяж в коричневих тонах, який якнайкраще підкреслив її риси обличчя і додав її погляду глибини.

Шанувальники моделі не змогли пройти повз атмосферних фото і тут же почали засипати Амбросіо лайками і компліментами в коментарях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Амбросіо здалася в спортивній білизні, позуючи біля стіни. Зірка спокусливо вигнулася, демонструючи найпікантніші частини тіла. Волосся у Алессандри були розпущені, а руки дівчина склала спереду. На інших кадрах Амбросіо продемонструвала себе в декількох інших позах.

"Ви постійно створюєте те, ким є", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 150 тисяч лайків і написали коментарі.

"Дуже красива. Ти схожа на Сінді Кроуфорд на одній з фотографій. Сумую за прогулянками на показах VS Fashion Show", " Будьте обережні, міс Прекрасна. Завжди будь у безпеці", - писали люди.

Нагадавши, дочка-красуня зірки Victoria's Secret Амбросіо показала ефектну розтяжку:"отримала найкраще від мами".

Як повідомляла Politeka, палка модель Victoria's Secret полонила формами в міні-купальнику: райську насолоду.

Також Politeka писала, що зірка Victoria's Secret в найсміливіших позах показала свою красу:"схожа на Сінді Кроуфорд".