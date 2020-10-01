До яких цифр готуватися в платіжках

Витрати українців на комунальні послуги несподівано зросли

Як передає Politeka.net, про це інформувавши Держстат України.

Так, з'явилися нові дані про нарахування за комуналку, які українці отримали в серпні 2020 року.

Згідно з даними Держстату, в серпні нарахування за житлово-комунальні послуги з урахуванням електроенергії склали 8,1 млрд грн, що на 3,8% більше, ніж у липні (7,8 млрд грн).

Що стосується боргів за комуналку, то в останньому літньому місяці заборгованість за ЖКГ склала 55,3 млрд грн, що на 2,6 млрд грн менше, ніж у липні (57,9 млрд грн).

Як зазначають у прес-службі Держстату, заборгованість населення за комуналку станом на 31 серпня:

за постачання і розподіл блакитного палива склала 21,5 млрд грн;

за постачання теплової енергії та гарячої води-16,8 млрд грн;

за централізоване водопостачання та водовідведення-5,7 млрд грн;

за постачання електроенергії-5,2 млрд грн;

за управління багатоквартирним будинком-5,1 млрд грн;

за надання послуг з вивезення сміття - 1,0 млрд грн.

Раніше ми розповідали про нові тарифи на опалення.

Так, з 1 жовтня жителі Києва, які користуються електричним опаленням, платитимуть за новими розцінками:

споживання до 3000 кВт·год електроенергії на місяць-0,9 грн / кВт*год;

понад цей показник-1,68 грн за кВт*год.

Українців також попередили, що вони можуть оформити собі пільговий тариф за умови, що в будинку встановлені і офіційно оформлені електроопалювальні установки.

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