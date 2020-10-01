К каким цифрам готовиться в платежках

Расходы украинцев на коммунальные услуги неожиданно выросли

Как передает Politeka.net, об этом информирует Госстат Украины.

Так, появились новые данные о начислениях за коммуналку, которые украинцы получили в августе 2020 года.

Согласно данным Госстата, в августе начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии составили 8,1 млрд грн, что на 3,8% больше, чем в июле (7,8 млрд грн).

Что касается долгов за коммуналку, то в последнем летнем месяце задолженность за ЖКХ составила 55,3 млрд грн, что на 2,6 млрд грн меньше, чем в июле (57,9 млрд грн).

Как отмечают в пресс-службе Госстата, задолженность населения за коммуналку по состоянию на 31 августа:

за поставки и распределение голубого топлива составила 21,5 млрд грн;

за поставку тепловой энергии и горячей воды – 16,8 млрд грн;

за централизованное водоснабжение и водоотведение – 5,7 млрд грн;

за поставку электроэнергии – 5,2 млрд грн;

за управление многоквартирным домом – 5,1 млрд грн;

за предоставление услуг по вывозу мусора – 1,0 млрд грн.

Ранее мы рассказывали о новых тарифах на отопление.

Так, с 1 октября жители Киева, которые пользуются электрическим отоплением, будут платить по новым расценкам:

потребление до 3000 кВт·ч электроэнергии в месяц – 0,9 грн/кВт·ч;

свыше этого показателя – 1,68 грн за кВт·ч.

Украинцев также предупредили, что они могут оформить себе льготный тариф при условии, что в доме установлены и официально оформлены электроотопительные установки.

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