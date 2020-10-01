Меган Маркл і принцу Гаррі доведеться сильно розщедритися в США
Про це пише Лента.ру.
За інформацією журналістів, екс-герцогині Сассекській доведеться заплатити судові витрати таблоїду The Mail on Sunday, який вона звинувачувала в цькуванні.
Як відомо, Меган Маркл знову програла у другому судовому програла.
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Всупереч протестам дружини принца Гаррі, до справи будуть долучені аргументи відповідача, які стосуються біографічної книги Finding Freedom ("Знаходячи свободу") Оміда Скобі і Керолін Дюран.
Адвокати британського таблоїду The Mail on Sunday запевняли, що книгу написали за участю Меган Маркл. Сама ж екс-герцогиня і автори книги наполягали на тому, що це не так.
Високий Лондонський суд вирішив, що екс-герцогиня Сассекська зобов'язана сплатити не тільки власні судові витрати, що склали 139 тисяч фунтів стерлінгів, але і витрати її опонента в суді, який в рамках розгляду витратив 39 тисяч фунтів стерлінгів.
Раніше ми розповідали, як Меган Маркл вирішила проігнорувати серйозні палацові правила.
Так, екс-герцоги дали інтерв'ю американському телеканалу в рамках проекту журналу Time "Сто найвпливовіших людей планети", де закликала громадян взяти участь у виборах президента США.
Згідно зі статутом британської королівської сім'ї, її членам заборонено брати участь у політичних подіях інших країн, а вони самі повинні займати нейтральну позицію.
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