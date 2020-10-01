Знаменитый украинский танцор и член жюри шоу «Танці з зірками» Влад Яма поделился жаркими совместными фото со своей женой Лилией

Хореограф опубликовал новый пост в Инстаграм, в котором рассказал о своем знакомстве с супругой. Об этом сообщает Politeka.net.

В публикации Яма вспомнил о том, как в первую встречу протанцевал со своей будущей супругой всю ночь.

«Моя жена - профессиональная танцовщица. Слышу это регулярно на протяжении многих лет… В день нашего знакомства мы танцевали всю ночь. Я понял, что хочу танцевать в этой паре очень долго. Делаем это уже больше 13 лет. А на самом деле Лилиана занималась всего несколько месяцев. Представьте себе, бальными танцами», - рассказал танцор.

Он также предложил своим подписчикам угадать, из-за чего Лилия бросила танцы.

Кроме того, Яма опубликовал яркие фото, на которых они с женой запечатлены во время страстного танца. Лилия в светлом костюме из короткого топа и длинной юбки страстно прижимается к мужу, а он обнимает ее, демонстрируя чувственные танцевальные позы.

Фанаты яркой пары тут же принялись комментировать пост.

«Боже, какая красавица»,»Семейная жизнь она такая», «Красивая, талантливая и искренняя пара!!! Долгих лет жизни вам и бесконечного счастья!», - пишут люди.

Напомним, Влад Яма огорошил неожиданным сообщением накануне долгожданного шоу.

Как сообщала Politeka, Влад Яма стал жертвой травли, танцор поразил признанием: «И губы разбивали, и нос…».

Также Politeka писала, что Фреймут публично отчитала Яму, назвав его "мужчинчиком": "Влад, работай над...".