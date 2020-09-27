Стало известно, какой тренд ожидать в конце сентября, в начале октября на курс валют

В Украине в скором времени курс доллара имеет все шансы к значительному росту. Аналитики ухудшают свои прогнозы, однако все еще не ожидают резких перемен.

Аналитик Андрей Шевчишин рассказал для журналистов "Сегодня", что гривна удержится в диапазоне 28,2-28,3 гривны за доллар в ближайшее время, поэтому стоит поспешить купить валюту, ведь дешевым доллар больше не станет.

С ним согласен и аналитик Александр Охрименко, отметивший, что регулятор вовремя вышел на рынок, когда вырос спрос на валюту. В частности, одним из крупных покупателей оказался Минфин, покупавший значительные суммы долларов для погашения процентов по валютным облигациям.

В то же самое время, эксперт Олег Пендзин уверен, что Нацбанк не должен был допускать такого значительного роста курса.

Что же касается следующей недели - то он отмечает, что курс гривни стабилизируется на нынешнем уровне. Но при нынешней политической ситуации в стране курс может вернуться и к 28 гривням за доллар – если не в сентябре, то в начале октября.

Также, по его прогнозу к концу года курс валют возрастет до 29 грн за доллар. Поэтому пора скупать доллар, пока он не взлетел еще больше.

"Я ожидал и ожидаю, и не только я, что будет девальвация к концу года до 29 грн/доллар. Но что курс гривны начнут ослаблять после выборов, к концу октября. Нынешние действия руководства НБУ не соответствуют политическим ожиданиям власти, которой в преддверии выборов в местные бюджеты нужна крепкая стабильная гривня", - прогнозирует Пендзин.

Эксперты советуют избавляться от гривневых депозитов по мере окончания их срока и вкладываться в валюту. И, наоборот, придерживать имеющуюся.

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