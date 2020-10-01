Що потрібно знати побутовим споживачам

Українців попередили про зміну тарифу для жителів столиці, які користуються електричним опаленням

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба постачальника послуг Yasno.

Згідно з інформацією, у столиці України з 1 жовтня діятиме пільговий тариф для тих побутових споживачів, які користуються електроопаленням.

У прес-службі постачальника послуг додали, що новий пільговий тариф буде дійсний до 1 квітня 2021 року.

Згідно зі змінами, тепер плата за електроопалення буде нараховуватися за наступним тарифом:

споживання до 3000 кВт·год електроенергії на місяць-0,9 грн / кВт*год;

понад цей показник-1,68 грн за кВт*год.

У прес-службі додали, що побутові споживачі в Києві з 1 травня по 30 вересня власники квартир з електроопаленням зобов'язані платити за наступним базовим тарифом:

споживання до 100 кВт*год на місяць-0,9 грн / кВт*год;

після перевищення цього обсягу-1,68 грн за кВт*год.

"Додатково зменшити витрати на електроенергію в опалювальний сезон можна завдяки ... двозонному лічильнику, з яким споживана з 23:00 до 7: 00 електроенергія коштує вдвічі дешевше (завдяки - ред.) розумним розеткам.., енергозберігаючої кліматичної техніки та раціонального використання електроенергії", - підкреслили в компанії постачальника послуг.

Українців також попередили, що вони можуть оформити собі пільговий тариф за умови, що в будинку встановлені і офіційно оформлені електроопалювальні установки.

Раніше ми розповідали про розцінки на газ для українців.

У Нафтогазі попереджали, що ціна на газ для побутових споживачів на жовтень залишиться без змін.

Тобто, українці за тарифом "місячний" платитимуть 4,7 грн/кубометр. Що стосується тарифу на 12 місяців, то в ньому ціна палива становить 5,24 грн/кубометр.

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