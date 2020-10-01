Популярная российская актриса Кристина Асмус в кокетливом образе поделилась с поклонниками подробностями из своей жизни

Звезда, которая этим летом объявила, что разводится с шоуменом Гариком Харламовым, поделилась новым постом с фактами о себе в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Ранее Асмус уже публиковала несколько списков, в которых рассказывала необычные и забавные факты о себе. Эта «рубрика» на ее странице понравилась поклонникам, поэтому актриса решила ее продолжить.

Она рассказала о том, что на ее компьютере всегда открыто много вкладок, она постоянно ест фруктовые конфетки, на левой ноге у нее есть шрам от отпаривателя, а голосовые сообщения актриса записывает в авиарежиме.

«После института я дружу со многими моими педагогами (не сильно старше меня), но всё равно называю их на Вы… Самый популярный раздел в моем телефоне - заметки. Бесконечное и часто бессмысленное количество списков я там пишу. Когда у меня какой-то важный день, я часто просыпаюсь за пару минут до будильника», - поделилась Асмус любопытными фактами.

Она также опубликовала фото, на котором она стоит в коротком цветастом платье, оперевшись на подоконник. В такой пикантной позе внимание к себе так и притягивает пятая точка актрисы.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Яркая и замечательная девочка», «Волшебница», «Какая красивая куколка», «Ты еще юбку задери. Хотя чего ждать? Мы уже всё видели!», - пишут люди.

Напомним, развратную Асмус заподозрили в романе с известным музыкантом: "Вместе сели в такси и...".

Как сообщала Politeka, 69-летний «любовник» Асмус высказался о романе с актрисой: «Мы с ней в прекрасных…».

Также Politeka писала, что известный актер публично распустил руки, фото смутило сеть: "Один я не лапал Асмус".