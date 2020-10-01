Популярна українська співачка Тіна Кароль заінтригувала новими превью-кадрами з останньої зйомки
Знаменитість постійно бере участь в оригінальних фотосесіях, так як профіль Тіни в Instagram складається саме з постановочних кадрів і фото, зроблених під час участі зірки в нових проектах. Цього року зірка святкує 15-річчя своєї кар'єри, тому намагається показати якомога більше нових робіт і образів в них.
Наприклад, нещодавно співачка презентувала кліп-трилогію» знайти своїх " і вразила всіх оригінальністю задумки. А сьогодні в розділі Сторі в Instagram Тіна показала незвичайне відео, яке записала, сидячи на підлозі в одному лише чорному боді і з розпущеним волоссям. На обличчі зірки нюдовий макіяж, а сама вона очевидно готується до зйомки.
Демі Роуз показала свій найбезсоромніший купальник, тканина майже нічого не приховує: "Дозволь тебе..."
Пишногруда "наречена" Харламова в екстра-міні поділилася щастям: "Тепер можна і відзначити"
"Йому хочеться вогню": Корольова ошелешила одкровенням після скандальної зради Тарзана
Екстрена госпіталізація Кіркорова: сумний співак в майці та шортах вразив заявою
Варто відзначити, що співачка не оголюється на камеру і навіть в купальнику показує себе досить рідко, тому лаконічний образ співачки не залишиться без уваги шанувальників.
Як видно, для кожного виходу в світ, зйомок в нових роботах для модного глнца, а також кожного ефіру шоу» Танці з зірками", в якому виступає в ролі ведучої, Тіна підбирає найкраще вбрання. Зірка віддає перевагу сукням в підлогу найяскравішого і незвичайного дизайну. При цьому нерідко наряди вельми сміливо виділяють її бюст із загальної картини образу.
На фан-сторінці Тіни були показані кадри з фотосесії Тіни, зробленої перед черговим ефіром "танців". Тоді зірка вибрала шикарну сукню від відомого українського дизайнера Івана Фролова. Знизу наряд обтягує бежевий і короткий, а поверх нього надітий довгий атласний червоний шлейф спереду і ззаду. Образ доповнювали численні прикраси і розпущені укладені локони.
У ролику видно саму зірку без всяких зайвих прикрас і сценічного блиску. Також можна помітити, як співачка виглядає в живу, а не так, як на оброблених і відфотошоплених кадрах. Фанати були в захваті:
"🤤 🤤 🤤 🤤богиня не те слово це навіть не описати♥; тут вона по особливому неймовірна; шик блиск краса🔥 😍 🙌 🏻; це точно; сяй🤗 😍; плаття шикарне, і тіні йде; Тіна Кароль!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ 😘 Сама сама. Ух. Золота рибка"»
Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте
Як повідомляла Politeka, безпорадна Кароль без ліфчика розгнівала українців:"Тіночка, сховай свої прищики".
Також Politeka писала, що Тіна Кароль у вбранні спокусниці спокусила розмірами, українці оцінили: "емоції зашкалюють!»