Популярна українська співачка Тіна Кароль заінтригувала новими превью-кадрами з останньої зйомки

Знаменитість постійно бере участь в оригінальних фотосесіях, так як профіль Тіни в Instagram складається саме з постановочних кадрів і фото, зроблених під час участі зірки в нових проектах. Цього року зірка святкує 15-річчя своєї кар'єри, тому намагається показати якомога більше нових робіт і образів в них.

Наприклад, нещодавно співачка презентувала кліп-трилогію» знайти своїх " і вразила всіх оригінальністю задумки. А сьогодні в розділі Сторі в Instagram Тіна показала незвичайне відео, яке записала, сидячи на підлозі в одному лише чорному боді і з розпущеним волоссям. На обличчі зірки нюдовий макіяж, а сама вона очевидно готується до зйомки.

Варто відзначити, що співачка не оголюється на камеру і навіть в купальнику показує себе досить рідко, тому лаконічний образ співачки не залишиться без уваги шанувальників.

Як видно, для кожного виходу в світ, зйомок в нових роботах для модного глнца, а також кожного ефіру шоу» Танці з зірками", в якому виступає в ролі ведучої, Тіна підбирає найкраще вбрання. Зірка віддає перевагу сукням в підлогу найяскравішого і незвичайного дизайну. При цьому нерідко наряди вельми сміливо виділяють її бюст із загальної картини образу.

На фан-сторінці Тіни були показані кадри з фотосесії Тіни, зробленої перед черговим ефіром "танців". Тоді зірка вибрала шикарну сукню від відомого українського дизайнера Івана Фролова. Знизу наряд обтягує бежевий і короткий, а поверх нього надітий довгий атласний червоний шлейф спереду і ззаду. Образ доповнювали численні прикраси і розпущені укладені локони.

У ролику видно саму зірку без всяких зайвих прикрас і сценічного блиску. Також можна помітити, як співачка виглядає в живу, а не так, як на оброблених і відфотошоплених кадрах. Фанати були в захваті:

"🤤 🤤 🤤 🤤богиня не те слово це навіть не описати♥; тут вона по особливому неймовірна; шик блиск краса🔥 😍 🙌 🏻; це точно; сяй🤗 😍; плаття шикарне, і тіні йде; Тіна Кароль!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ 😘 Сама сама. Ух. Золота рибка"»

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