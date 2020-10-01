Популярная украинская певица Тина Кароль заинтриговала новыми превью-кадрами с последней съемки

Знаменитость постоянно принимает участие в оригинальных фотосессиях, так как профиль Тины в Инстаграм состоит именно из постановочных кадров и фото, сделанных во время участия звезды в новых проектах. В этом году звезда празднует 15-летие своей карьеры, поэтому старается показать как можно больше новых работ и образов в них.

К примеру, недавно певица презентовала клип-трилогию «Найти своих» и поразила всех оригинальностью задумки. А сегодня в разделе Стори в Инстаграм Тина показала необычное видео, которое записала, сидя на полу в одном лишь черном боди и с распущенными волосами. На лице звезды нюдовый макияж, а сама она очевидно готовится к съемке.

Стоит отметить, что певица не оголяется на камеру и даже в купальнике показывает себя довольно редко, поэтому лаконичный образ певицы не останется без внимания поклонников.

Как видно, для каждого выхода в свет, съемок в новых работах для модного глнца, а также каждого эфира шоу «Танцы со звездами», в котором выступает в роли ведущей, Тина подбирает лучшие наряды. Звезда предпочитает платья в пол самого яркого и необычного дизайна. При этом нередко наряды весьма смело выделяют ее бюст из общей картины образа.

На фан-странице Тины были показаны кадры с фотосессии Тины, сделанной перед очередным эфиром «Танцев». Тогда звезда выбрала шикарное платье от известного украинского дизайнера Ивана Фролова. Снизу наряд обтягивающей бежевый и короткий, а поверх него надет длинный атласный красный шлейф спереди и сзади. Образ дополняли многочисленные украшения и распущенные уложенные локоны.

В ролике видно саму звезду без всяких лишних украшений и сценичного блеска. Также можно заметить, как певица выглядит в живую, а не так, как на обработанных и отфотошопленных кадрах. Фанаты были в восторге:

«🤤🤤🤤🤤богиня не то слово это даже не описать♥; Тут она по особенному невероятна; Шик блеск красота 🔥😍🙌🏻; Это точно; Сияй🤗😍; Платье шикарное, и Тине идёт; Тина Кароль!❤️❤️❤️😘 Самая самая. Ух. Золотая рыбка».

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