Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика відверто розповіла про ставлення до своєї неідеальної зовнішності
26-річна Катерина Репяхова, яка в травні цього року офіційно зареєструвала свої стосунки з 54-річним Павликом, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Так, дівчина зізналася, що любить свою зовнішність, проте зауважує, що вона неідеальна.
"Може бути, я не найкрасивіша за якимось стандартам, але в мені є щось набагато важливіше, щось невагоме. Принаймні, мені завжди так говорила мама. І саме мама переконала мене, що не зовнішність головне. Головне-любити себе зсередини і мати харизму, ну і мізки!", - пише Репяхова.
Вона також поділилася однією зі своїх фотографій у весільному образі. Дівчина позує в білій сукні з відкритими плечима і великих перлинних сережках.
Пишногруда "наречена" Харламова в екстра-міні поділилася щастям: "Тепер можна і відзначити"
Як виглядають батьки Тіни Кароль, з якими у неї непрості стосунки: "Я дружу з усіма, але..."
Гарік Харламов переживає через свою "пишногруду наречену" Кошкіну: "Ми з нею..."
Помолоділа Пугачова з "унітазними зубами" і Галкін з'явилися на публіці: "Рот не закривається після..."
До цього ми писали, що Репяхова розповіла, що у неї в житті настав непростий період.
"Хочу зізнатися, що у мене останнім часом провал за провалом з просуванням мого блогу. Але я знаю точно, що помилка-це трамплін! Коли я помиляюся, в момент усвідомлення і прийняття помилки, я отримую задоволення. Тому що, це говорить тільки про те, що я не стою на місці", - написала дівчина.
Нагадавши, втомлена Молода дружина Павлика ошелешила одкровенням про свої помилки: "Хочу зізнатися...".
Як повідомляла Politeka, Молода дружина Віктора Павлика морально готується до операції, відверте зізнання: "зроблю...".
Також Politeka писала, що трагедія зірвала весілля Віктора Павлика з юною коханою: "ні про що не шкодую".