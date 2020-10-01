Молода дружина відомого українського співака Віктора Павлика відверто розповіла про ставлення до своєї неідеальної зовнішності

26-річна Катерина Репяхова, яка в травні цього року офіційно зареєструвала свої стосунки з 54-річним Павликом, поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, дівчина зізналася, що любить свою зовнішність, проте зауважує, що вона неідеальна.

"Може бути, я не найкрасивіша за якимось стандартам, але в мені є щось набагато важливіше, щось невагоме. Принаймні, мені завжди так говорила мама. І саме мама переконала мене, що не зовнішність головне. Головне-любити себе зсередини і мати харизму, ну і мізки!", - пише Репяхова.

Вона також поділилася однією зі своїх фотографій у весільному образі. Дівчина позує в білій сукні з відкритими плечима і великих перлинних сережках.

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"Хочу зізнатися, що у мене останнім часом провал за провалом з просуванням мого блогу. Але я знаю точно, що помилка-це трамплін! Коли я помиляюся, в момент усвідомлення і прийняття помилки, я отримую задоволення. Тому що, це говорить тільки про те, що я не стою на місці", - написала дівчина.

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