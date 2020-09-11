Смерть сына Павла перечеркнула планы артиста Виктора Павлика на свадьбу с Екатериной Репяховой

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на сообщения в соцсетях.

Напомним, в мае 54-летний Виктор Павлик зарегистрировал брак с Екатериной Репяховой, которая является его концертным директором и на 29 лет моложе певца.

Вначале свадьба, назначенная на 10 июня, была отменена из-за пандемии китайского вируса. Затем, из-за смерти 22-летнего сына Павлика Павла отменилась следующея дата церемонии – 18 августа.

Репяхова в связи с произошедгим заявила, что не жалеет об очередном переносе мероприятия и заверила, что свадьба рано или позно состоится все равно.

"Могла ли я когда-нибудь представить, что мне прийдется отменять собственную свадьбу? (Она должна была состояться 18.08.20) - точно нет. Если вы заметили, я никак не комментировала эту тему, потому как все ответы исчерпывающие. Но в любом случае, эта история имеет место быть в нашей жизни. И отвечая искренне, как самой себе я поделюсь своими мыслями на этот счёт: Обидно ли мне? Конечно нет. Все познаётся в сравнении. Я ни о чем не жалею, и за все благодарна судьбе. Я благодарна всем своим друзьям, которые поддерживали меня. Всем нашим 80 гостям, которые были приглашены на свадьбу.❤️Организаторам и всем подрядчикам. Мое главное, белое платье так и осталось висеть и ждать своей поры. Впереди ещё так много хорошего. Я обязательно надену его и мои родные и друзья увидят меня невестой❤️", – написала она в Instagram.

Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась новым фото артиста и рассказала, что происходит в их семье после смерти его сына. 21-летний сын известного украинского певца Павел Павлик ушел из жизни на прошлой неделе после долгой борьбы с раком. При этом его отец и его молодая жена уже сейчас готовятся возвращаться к работе.

Гнев украинцев вызвали посты Репяховой в Инстаграм. Так, девушка уже забыла о трауре и начала активно вести свою страницу, делясь подробностями своей жизни и кадрами свежего маникюра. Некоторые люди начали присылать девушке недовольные сообщения, о чем она также рассказала в Сториз.

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